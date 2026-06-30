Los trabajadores de FATE volverán a salir este martes a la calle en el marco del conflicto que mantienen desde hace más de cuatro meses con la empresa. La jornada incluirá un corte en el cruce del Acceso Norte de Panamericana y Uruguay, seguido de una caravana por distintos puntos de la zona norte, para rechazar el intento de desalojo de la planta de San Fernando.

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La protesta se realiza luego de que la empresa apelara el rechazo judicial al pedido de desalojo de los trabajadores que permanecen dentro de la fábrica desde el 18 de febrero. Los operarios sostienen que la planta fue cerrada mediante un "lock out patronal" y reclaman que se garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el trabajador despedido Sebastián Tesoro explicó que el conflicto lleva "cuatro meses y medio" y que continúan resistiendo dentro de las instalaciones.

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"Seguimos adentro de la fábrica, algunos compañeros estamos en los techos y otros permanecen en una carpa junto a nuestras familias. No nos vamos a ir porque estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo", afirmó.

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Según detalló, además del conflicto judicial por el desalojo, 24 trabajadores fueron citados a declaración indagatoria por la Justicia de San Fernando, situación que consideran parte de una persecución contra quienes encabezan la protesta.

"La acción de hoy tiene que ver con denunciar cualquier intento de desalojarnos y también la persecución a los que luchamos por poner comida arriba de la mesa", sostuvo.

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Críticas a Kicillof

Durante la entrevista, Tesoro también apuntó contra el gobierno bonaerense por la falta de intervención en el conflicto.

"Desde la Provincia, donde Kicillof dijo que iba a ser un escudo contra el ajuste de Milei, le entraron todas las balas al escudo", cuestionó.

El trabajador aseguró que presentaron un proyecto para que la Provincia intervenga de manera temporal la empresa y permita reactivar la producción, pero afirmó que nunca obtuvieron una respuesta.

"Le presentamos un proyecto de ocupación temporal para que la Provincia intervenga el directorio y vuelva a poner en marcha la fábrica. No nos dieron ni siquiera una reunión", señaló.

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También cuestionó que el gobernador "quiera resolver los problemas de los 45 millones de argentinos" mientras, según dijo, "no puede resolver el problema de una fábrica".

"No nos van a sacar"

Tesoro aseguró que los trabajadores mantendrán la permanencia dentro de la planta pese a la posibilidad de que se dicte una nueva orden de desalojo.

"La última trinchera de lucha es FATE y nosotros la vamos a enfrentar. No nos van a sacar de esa fábrica", remarcó.

Finalmente, sostuvo que durante estos meses recibieron el respaldo de organizaciones sindicales, sociales y políticas, aunque afirmó que "desde el primer día" no tuvieron acompañamiento de los gobiernos nacional, provincial ni municipal.