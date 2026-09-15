El intendente de La Plata, Julio Alak; su par de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; y el gobernador Axel Kicillof, encabezaron el cierre de la tercera edición del Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que se desarrolló durante dos jornadas en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

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“El espíritu de este congreso es realizarlo en conmemoración de un doloroso suceso como fue la Noche de los Lápices; la ciudad está honrada de tener este encuentro acá”, sostuvo Alak.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Celebro la realización de este congreso que fue un espacio de debate profundo, pensamiento crítico y consensos entre jóvenes de diversas expresiones políticas: en un contexto donde el Gobierno nacional pretenden sembrar el desánimo, estos encuentros valen el doble”.

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Lo que plantean los jóvenes tiene que ser la agenda de quienes gobernamos: salud mental, consumo, trabajo y educación pública. 🎓



En La Plata, junto a @Julio_Alak cerramos el III Congreso Federal e Internacional de Juventudes pic.twitter.com/YAbbxeVRtD — Daniel Passerini (@PasseriniOk) September 15, 2026

En tanto, Passerini añadió: “Se siente el compromiso, la militancia y el gran trabajo que han hecho para realizar este congreso”, y ratificó: “A 50 años de la noche de los Lápices, el honor del valor de la memoria se siente por los jóvenes que han hecho una bandera que supimos reivindicar; los que estamos acá en La Plata creemos en esos valores”.

También participaron Guillermo Cara, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata; Sol Alconada, la directora de Juventudes local; Lucía Figueroa Sánchez, de la Dirección General de Juventud de Córdoba; y Sol Maluendez, concejal platense, entre otras autoridades y referentes.

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Durante la jornada subieron al escenario jóvenes representantes de 20 provincias, acompañados por autoridades de los municipios de La Plata y Córdoba y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Además, se hizo entrega de una copia del tratado de paz, amistad y cooperación firmado entre las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Como parte del acto, se proyectó un video institucional y posteriormente tomaron la palabra las autoridades presentes, quienes compartieron reflexiones sobre los ejes abordados durante el encuentro y el rol de las juventudes en la construcción de una sociedad más democrática y participativa.

Enmarcado en el Día Nacional de la Juventud y en el 50° aniversario de la Noche de los Lápices, el congreso promovió espacios de intercambio, reflexión y construcción colectiva en torno a la memoria, la democracia, la participación juvenil y los principales desafíos que atraviesan las nuevas generaciones. A lo largo de las dos jornadas, la iniciativa abordó la memoria, la democracia y la participación juvenil a través de conversatorios, paneles sobre políticas públicas, mesas de debate y actividades interactivas.

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Las propuestas contaron con la participación de funcionarios, referentes internacionales, legisladores, concejales, responsables de áreas de juventud de distintas provincias, estudiantes secundarios y universitarios, integrantes de organizaciones sociales y vecinos.

El congreso fue organizado conjuntamente por la Dirección de Juventudes de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Plata y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con la participación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Córdoba y el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP).