En apenas 58 días, la Argentina registró 43 víctimas fatales de la violencia de género. De ese total, 17 casos corresponden a la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país.

El dato surge del relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que monitoreó los hechos entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2026. En diálogo con LANOTICIA1.COM, su directora, Raquel Vivanco, advirtió que “los femicidios han sido una constante” y que hoy existe “un amesetamiento de casos que no significa una baja”.

“Hasta acá, los esfuerzos que hubo no fueron suficientes para lograr una disminución considerable. Y ahora tenemos un Estado que se ha retirado de manera muy clara de estas políticas”, sostuvo.

Según el informe, en lo que va del año hubo 35 femicidios directos, 5 femicidios vinculados, 2 instigaciones al suicidio y 1 travesticidio/transfemicidio. Además, se registraron 72 intentos de femicidio, es decir, un intento cada 21 horas.

“En esos intentos nosotras observamos una motivación clara de asesinato por razones de género. No se concretaron, pero la intencionalidad estuvo. Eso también es violencia extrema”, explicó Vivanco.

Al menos 23 niñas y niños quedaron sin madre en este inicio de 2026. “Son chicos que quedan absolutamente a la buena de la suerte. Y el Estado debería estar ahí con políticas de reparación. La Ley Brisa se creó para eso, pero hoy no hay datos claros sobre su implementación”, remarcó.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires suma 17 víctimas en menos de dos meses. Sin embargo, cuando se analiza la incidencia cada 100 mil mujeres, el territorio bonaerense no encabeza el ranking nacional.

Las provincias con mayor tasa proporcional son Santiago del Estero (0,56 cada 100 mil mujeres), Río Negro (0,52) y Catamarca (0,46). Buenos Aires no figura entre las diez jurisdicciones con mayor incidencia.

“Por supuesto que en números absolutos la Provincia va a tener más casos, porque es la más grande y la más poblada. Pero cuando medimos cada 100 mil mujeres, no es la que tiene mayor tasa. Es importante aclararlo para no hacer lecturas equivocadas”, señaló.

Vivanco también apuntó contra el escenario nacional. “El gobierno parte de una concepción negacionista de las violencias motivadas por el género. No solo cerró el Ministerio, sino que fue desmantelando todos los programas que se habían creado para prevenir y asistir”, afirmó.

“Por ejemplo, el Programa Acompañar ya no se ejecuta. Era fundamental porque brindaba ayuda económica y asistencia psicológica. Muchas mujeres necesitan esa autonomía económica para poder salir de la violencia”, agregó.

Y profundizó: “En un contexto de empobrecimiento y precarización, esa dependencia económica se agrava. Muchas mujeres terminan conviviendo con sus agresores porque no tienen a dónde ir. Cuando el Estado se corre, la vulnerabilidad es mucho mayor”.

Sobre el discurso oficial, fue categórica: “Negar los femicidios y decir que son homicidios como cualquier otro es desconocer la motivación de género. No es lo mismo una pelea en la vía pública que un hombre que mata a su pareja porque no acepta la separación”.

También advirtió sobre el impacto simbólico: “Los discursos de odio no son neutros. Cuando se banaliza o se niega la violencia, eso tiene efectos concretos en la realidad. Se fomenta un clima que termina avalando estas prácticas”.

En contraste, marcó una diferencia con la provincia de Buenos Aires. “Es la única que mantiene la jerarquización de las políticas de género a nivel ministerial. Y agregó una aclaración clave sobre los números bonaerenses: “En la Provincia hay más casos porque hay más población, pero no es la que tiene mayor tasa.”

Para Vivanco, el distrito que gobierna Axel Kicillof se convirtió en una excepción dentro del escenario nacional. “La provincia de Buenos Aires es hoy un territorio de resistencia en materia de políticas de género.”

Aun así, evitó triunfalismos: “No está resuelto el problema en la Provincia, pero hay un Estado presente que se ocupa.”

El informe también revela que 8 de las víctimas habían hecho denuncias previas y que 5 tenían medidas judiciales vigentes.

“Ahí hablamos de femicidios evitables. La mujer fue a denunciar y el sistema no garantizó su seguridad. Cuando hay una advertencia previa y no se actúa, la responsabilidad institucional es muy clara”, subrayó.

Mientras tanto, las cifras siguen creciendo. “No es un problema del pasado ni una discusión teórica. Son mujeres que están muriendo hoy”, concluyó Vivanco, quien indicó que “detrás de cada una de las muertes, hay una historia que ya no puede contarse”.