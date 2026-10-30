El expresidente Alberto Fernández fue entrevistado en el programa de streaming TMAP (Todo marcha acorde a Perón), del canal Sinestesia TV. Allí se refirió al audio viral junto a su expareja Fabiola Yañez donde habla de “la obra de Sandra”.

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Aquel nombre se hizo viral en septiembre de 2024 tras la filtración de un audio de una discusión privada en la Quinta de Olivos entre el expresidente y su expareja, el cual forma parte de la causa judicial por violencia de género en su contra. En la grabación, Fernández insulta a Fabiola y critica con dureza la producción audiovisual asociada a su amiga, además de cuestionar en general al cine argentino.

“Esa fue la décima vez que Fabiola me habló del tema, porque Sandra nunca me habló; me habló Fabiola y yo, la verdad, ya estaba muy cansado”, relató.

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Según su versión, el pedido estaba relacionado con una película y no con una serie, como se había mencionado. “Ella me pedía un subsidio para una productora que era propiedad de la mujer de un banquero y yo dije: «No, mirá, que le pida plata al banquero; el Estado no está para eso»”, sostuvo. El exmandatario aclaró que la producción finalmente se realizó.

Al respecto de la denuncia por violencia de género presentada por Yáñez, vinculó la repercusión del caso con sus políticas de género. “La derecha inventó este caso, usó este caso, y se abusó de una persona que se llama Fabiola Yañez para instalar la idea de que la mujer no tiene problemas de igualdad, que el Ministerio de las Mujeres no hacía falta, poder mostrarse homofóbicos como se muestran", dijo.

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Alberto también abordó la polémica por su frase sobre el origen de los brasileños, cuando afirmó que provenían de la selva, una declaración que generó fuertes críticas por su contenido considerado racista. Al volver sobre el tema, sostuvo que en Brasil existe un problema grave de discriminación, aunque vinculó su reflexión con las diferencias culturales e históricas entre los países de la región.

“Lula, en esta campaña, hizo una publicidad diciendo que selva se dice silva y nosotros salimos de la silva. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos un enorme complejo”, señaló. En esa línea, afirmó: “Es muy grave el racismo en Brasil y está bien que sea grave”. También remarcó: “No se debe ser racista ni tolerar el racismo”.

Además, comparó esa expresión con la identidad mexicana: “Decirle a un mexicano que desciende de los indios lo pone orgulloso, porque son los aztecas”.