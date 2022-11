Aún se aguarda la confirmación, pero todo indica que el Presidente suspenderá su viaje a México, del próximo jueves y viernes. Allí, se encontraría con sus pares Andrés Manuel López Obrador y el recién electo Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Según trascendió, una de las razones por las que Alberto Fernández postergaría su viaje es por su salud, ya que luego del cuadro de gastritis erosiva con sangrado, que sufrió hace una semana en Indonesia, los médicos le recomendaron al Presidente una paulatina vuelta a la actividad.

De acuerdo a lo que se supo por estas horas, otra de las razones por las que el jefe de Estado suspendería su viaje de esta semana sería por la falta de coordinación que mostraron las autoridades de Argentina, Brasil y México en la reciente elección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No obstante, vale aclarar que desde la Casa Rosada aún no confirmaron el viaje a México de esta semana. Sin embargo, vale remarcar que la “avanzada” de Ceremonial que antecede a cada viaje presidencial suspendió su salida y hasta el momento no fue reprogramada.

Curiosamente, la novedad llega luedo de la histórica derrota por 2 a 1 de la Argentina en el debut del Mundial. El equipo que dejó un invicto de 36 encuentros en el camino, se enfrentará el sábado a México, desde las 16, con la obligación de ganar para continuar con esperanzas numéricas.