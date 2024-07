El expresidente Alberto Fernández cuestionó a Nicolás Maduro, a quien la Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró ganador de las elecciones en Venezuela, por no mostrar las actas de los comicios, aunque admitió que hay persecución política contra el mandatario venezolano. Sin embargo, consideró: “Hay una parte de esa percepción de persecución que tiene el gobierno de Venezuela que es verdad".

"Miro mucha televisión internacional para ver las noticias del mundo y durante las dos semanas previas daban por derrotado a Nicolás Maduro y decían que si ganaba era por fraude, entonces yo entiendo que eso haya calado en el ánimo y en el sentimiento de Maduro y del gobierno”, planteó el exmandatario argentino este martes en declaraciones radiales que fueron replicadas por la agencia NA.

Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo.



— Alberto Fernández (@alferdez) July 24, 2024

Tras la polémica abierta y las denuncias de fraude de parte de la oposición, el exjefe de Estado argentino se preguntó: “Lo que yo no entiendo es por qué no muestra las actas de su triunfo, por qué no las hace públicas, por qué cuando todos estamos pidiendo que muestre las actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar todavía respuestas”.

Durante años planteé ante la comunidad internacional la necesidad de trabajar seriamente para que la convivencia democrática se recuperara en Venezuela.



— Alberto Fernández (@alferdez) July 29, 2024

"Ahora dicen que van a publicar las actas y va a haber una nueva discusión sobre si esas actas son reales o fueron adulteradas. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, sinceramente, y quiero creer que de buena fe, porque si en verdad las cosas son como dice la oposición, entonces uno debe ser muy crítico”, agregó al respecto el extitular del Partido Justicialista (PJ).

Asimismo, destacó que la elección se realizó pacíficamente, pero reconoció que las demoras al cierre de los comicios llamaron la atención. “Empezamos a ver que se empieza a dilatar el resultado y cuando se da, se da un resultado global, no por estados, ni municipios. Y tampoco se dan a conocer las actas. Y allí es donde empieza el problema porque uno esperaba que rápidamente se dieran a conocer las actas", cerró.