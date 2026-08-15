El expresidente Alberto Fernández reapareció públicamente y lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei, al que cuestionó tanto por su gestión económica como por su estilo político. En ese marco, sostuvo que el mandatario debería recibir atención médica y volvió a plantear la necesidad de revisar su “condición psiquiátrica”.

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Durante su participación en el programa de streaming Crónicas del futuro, Fernández describió la situación argentina como “el desmadre de un delirante que gobierna” y afirmó que Milei es una persona “alejada de la realidad”.

“Todos sabemos que el Presidente no está bien y nadie lo dice”, sostuvo el exmandatario. Y fue más allá al afirmar que Milei “debería estar atendido médicamente”, en referencia a lo que consideró un comportamiento alejado de la realidad.

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Fernández también cuestionó el fenómeno político que permitió el ascenso de dirigentes que, según su mirada, en otro momento “solo podrían hacer reír a la gente en un programa de televisión”.

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“¿Qué le pasó a la sociedad del mundo para que crea en personajes que en otros tiempos solo podrían hacer reír a la gente en un programa de televisión? Nadie los tomaría en serio”, planteó.

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El expresidente reconoció no tener una respuesta definitiva sobre ese fenómeno y consideró que debería ser estudiado por especialistas en psicología social. Incluso mencionó el impacto que pudo haber tenido la pandemia en los cambios de comportamiento político de las sociedades.

Críticas a la economía de Milei

En otro tramo de la entrevista, Fernández cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y rechazó que los resultados puedan atribuirse únicamente a la herencia recibida.

“Ninguna persona sensata puede decir que la economía argentina está funcionando”, afirmó. Según su análisis, los sectores que actualmente muestran actividad son la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta, la minería, el agro y los servicios financieros.

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"Ya es hora de que revisemos la condición psiquiátrica del presidente"



Alberto Fernández criticó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo es el desmadre de un delirante que gobierna y no tiene noción de lo que pasa en la economía argentina ni en el mundo". pic.twitter.com/fxj1oNrHis — Corta (@somoscorta) August 14, 2026

“Todo esto representa el 9% del empleo. El 87% de la actividad económica está en negativo desde hace tres años”, aseguró.

En esa línea, calificó la situación como consecuencia de las decisiones del actual Gobierno y sostuvo que “no es un problema de herencia”, sino de quien “se puso al frente del Gobierno”.

La polarización política a nivel mundial

Fernández también buscó ampliar su análisis más allá de la Argentina y sostuvo que existe “un fenómeno mundial al que Argentina no escapa”, marcado por sociedades cada vez más divididas.

Según explicó, la derecha utiliza la lógica de la antipolítica, un fenómeno que, a su entender, logró penetrar en distintos sectores de la sociedad.

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“Todas las sociedades del mundo están muy divididas y están muy partidas”, sostuvo, y puso como ejemplos distintos procesos electorales de América Latina.

En ese sentido, señaló que aunque pueda hablarse de un avance de la derecha en la región, las elecciones suelen definirse por márgenes muy estrechos. “No es que ganan 70 a 30 o 80 a 20. Ganan 51 a 49”, planteó.

También mencionó los casos de Colombia y Perú para graficar la fuerte polarización política y sostuvo que los resultados electorales muestran sociedades profundamente divididas.

Finalmente, Fernández consideró que el escenario actual requiere analizar por qué amplios sectores sociales terminan depositando su confianza en dirigentes que, desde su perspectiva, representan una ruptura con los modelos políticos tradicionales.