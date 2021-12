Por Ramiro Pablo Gómez

Aldo Elías, Vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, fue entrevistado por LaNoticia1.com y elogió el programa Pre Viaje, pidió por su continuidad y adelantó que el Ministerio de Turismo lo a presentar en un proyecto de ley.

Además, la temporada de verano que se viene, la necesidad de que el Estado le de previsibilidad y conectividad al sector para desarrollarse, la competencia entre agente de viajes y plataformas digitales y el trabajo a distancia.

- ¿Qué evaluación haces de la política pública Pre Viaje que reintegra el 50% de los gastado a los pasajeros?

Es una herramienta espectacular. Es uno de los mejores planes de promoción que han salido y le dieron la posibilidad a todas las partes intervinientes de generar un resultado positivo y verse beneficiados con un desarrollo impensado al momento de lanzar el plan.

No tiene fallas porque ganan las empresas turísticas ya que reactiva las ventas en el sector más castigado por la pandemia; ganan los argentinos porque pueden recorrer su país con un beneficio del 50% y gana el gobierno, aunque les suene raro, porque logra colaborar en la formalización de la economía ya que un 40% es informal debido a la presión impositiva. Entones, este plan permite que el gobierno pueda recuperar lo que está invirtiendo a través de impuestos dado que para participar del Pre Viaje tenes que cargar la factura en la web y el gobierno te entrega el beneficio en una tarjeta de débito que al utilizarla la transacción queda bancarizada,

Además genera puestos de trabajo, evita que muchos argentinos vacacionen en el exterior con el consecuente gasto de dólares y perjuicio para el banco central. No tiene contras.

- Si es tan beneficioso ¿no se puede dejar el programa Pre Viaje más allá de la pandemia?

La Cámara Argentina de Turismo está pidiendo que el Pre Viaje quede fijo para siempre, es decir, que todos los años tengas este programa. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación lo va a presentar en un proyecto de ley para la promoción del empleo y beneficio a la actividad turística. Ojala podamos tener esta herramienta fija todos los años porque nos va a permitir recomponer muchas situaciones como la balanza comercial turística desfavorable por tantos argentinos que viajan al exterior.

- Hay una parte de este programa que es importante resaltar ya que parece que el Estado invierte millones para poner en marcha el Pre Viaje y eso algunos lo ven como un gasto pero los recupera en impuestos como marcaste recién.

Recién acabó de dar una entrevista donde me hablaban de subsidio pero no es un subsidio. Este dinero es una forma de promocionar que la utilizar muchos países. Al que quiera maltratarlo llamándolo subsidio que lo haga pero todo lo que sale, vuelve.

- En la Provincia, la ocupación hotelera de la Costa Atlántica está al 100%. ¿Sabes cómo está el interior bonaerense?

El movimiento que hay es muy fuerte en todo el país. No tengo precisiones del interior bonaerense pero entiendo que sí. Ha sido excelente en todo sentido y vamos a tener una temporada espectacular en la Provincia.

- El Pre Viaje impactó positivamente en la actividad turística. Ahora como aspecto negativo tenemos poca oferta de asientos en los aviones que elevan el precio del viaje. ¿Qué mirada tenes sobre este punto?

Este es un tema que desde la Cámara Argentina de Turismo veníamos hablándolo desde diciembre. La única forma de realizar una actividad económica es generando las posibilidades para que la mayor cantidad de personas accedan a esa actividad. En el caso del turismo, necesita dos cuestiones fundamentales, previsibilidad y conectividad. Si vos no tener previsibilidad nadie va a venir a visitar tu país y si no tenes conectividad los precios de los pasajes se ponen cada vez más caros y terminas no pudiendo viajar.

Hay que conseguir un reemplazo para LAN, que operaba muy bien el país, estamos con un 50% menos de vuelos que en la pre pandemia, con lo cual si no resolvemos este escenario, no vamos a poder desarrollar una actividad que debería ser el cuarto pilar de la economía argentina.

- ¿Por qué estamos con un 50% de vuelos con respecto a la pre pandemia?

Hay líneas aéreas que han dejado de volar como el caso de LAN, otras del exterior que han dejado de llegar a la argentina, no por cuestiones nuestras sino por la pandemia pero afecta nuestra conectividad. No hay un política de desarrollo fuerte para lograr esta conectividad y hace falta algo trascendente, previsibilidad. Fijate lo que ocurrió con el levantamiento del financiamiento en cuotas para el exterior, dos horas antes del lanzamiento del Black Friday.

- Y la previsibilidad ¿Quién la debería garantizar?

El Estado. Nadie más que el Estado.

- La Provincia de Buenos Aires tiene lagunas, sierras, la cascada Cifuentes en Coronel Dorrego, la costa atlántica, turismo rural además de fiestas provinciales todo el año. El territorio bonaerense ¿es un destino turístico explotado o a explotar?

El territorio bonaerense es un destino turístico que tiene mucho para desarrollar, que avanza seriamente pero tiene mucho recorrido. La Argentina en general tiene mucho recorrido para realizar en materia turística.

- La digitalización del turismo ha complejizado la tarea del agente de viajes ya que el pasajero puede reservar directamente con el hotel a través de plataformas como Despegar. Las plataformas digitales como Despegar ¿son empresas de turismo o de tecnología?

Es una empresa de turismo que utiliza herramientas tecnológicas. Si bien es cierto que concitó la atención de mucha gente, cuando empezó la pandemia y hubo que cancelar o reprogramar viajes y este tipo de empresas se vio muy complicada porque la desbordó la cantidad de gente que necesitaba resolver sus conflictos. Creo que la pandemia volvió a poner al agente de viajes en carrera, una carrera que venía perdiendo fuertemente.

Es un espacio donde vos podes recibir formativamente información del lugar que queres. A veces ese valor se pierde en lo que buscan por internet pero cuando el agente de viajes está especializado en un destino, tiene muchos datos que no están en internet.

- La pandemia desorganizó la vida de todos y el turismo fue uno de los rubros más golpeados. En este regreso a la actividad muchas empresas mantienen el home office que termina retrasando la comunicación entre el agente y el operador o entre el agente y el pasajero. Este trabajo a distancia crees que es momentáneo o vino para quedarse.

Creo que llegó para quedarse. No a los niveles actuales pero el teletrabajo se instaló. Todo lo que estamos viviendo genera una necesidad de re adaptarse en función de lo que hay. Además, no estamos afuera de la pandemia todavía asique vamos a ver como atravesamos esta etapa con la variante Ómicron dando vueltas y ahí veremos qué es lo que finalmente queda del cara a cara.