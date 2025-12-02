Alejandro Dichiara reemplaza a Alexis Guerrera como presidente de la Cámara de Diputados bonaerense a partir del 10 de diciembre.

Ads

El exintendente de Monte Hermoso fue elegido en la sesión preparatoria donde juraron los 46 legisladores electos el pasado 7 de septiembre.

El titular de la cámara saliente fue elogiado por el jefe de la bancada radical, Diego Garciarena, y aplaudido por el pleno.

Ads

La votación por la elección de Dichiara fue por unanimidad, con 84 votos afirmativos y 2 abstenciones.

“En este año y el próximo -donde seguramente vamos a invertir los roles nuevamente - vamos a tener un equipo de trabajo que va a tratar llevar adelante la cámara de la mejor manera”, dijo al asumir el cargo.

Ads

Además, agradeció a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y Sergio Massa

Puede interesarte