Tras lo que fue la primera sudestada del 2026 en la costa atlántica bonaerense, tanto desde el Servicio Meteorológico Nacional como el Servicio de Hidrografía Naval, emitieron diversos alertas y avisos con vigencia para este miércoles 7 de enero.

Ads

A lo largo de la jornada, se registrará en primer lugar una crecida del del mar en horas de la mañana y el mediodía. Posteriormente será la intensidad del viento del sudeste la que irá subiendo para la tarde y noche.

El SMN informó que el alerta amarillo por viento afectará a General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Pinamar, General Madariaga, Villa Gesell, Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, General Lavalle y La Costa.

Ads

Desde el SHN emitieron un aviso por una crecida que tendrá el mar este 7 de enero. De acuerdo a lo advertido por el centro de prevención de crecidas, la zona extendida entre la ciudad de Mar del Plata y la localidad de San Clemente del Tuyú se verá afectada por una suba considerable de la marea.

Según la tabla difundida desde el organismo dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, se esperan valores sesenta centímetros por sobre las alturas estimadas regularmente. En el puerto de Mar del Plata, sobre la hora 10:00, la altura prevista será de 2 metros 40 centímetros. En el muelle de San Clemente del Tuyú, en la zona norte del partido de La Costa, esa misma altura se espera tenga desarrollo al mediodía, sobre la hora 12:00.

Ads