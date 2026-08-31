La Provincia de Buenos Aires registró 1.977 suicidios durante 2025, según un informe del Observatorio de Política Criminal (OPC) que analizó datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS), ambos vinculados al Ministerio de Seguridad de la Nación.

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La cifra representa el 38% de todos los casos registrados en el país durante el año pasado. Detrás de Buenos Aires se ubicaron Santa Fe, con 461 casos; Córdoba, con 371; y Entre Ríos, con 288. En conjunto, esas cuatro provincias concentraron cerca de seis de cada diez suicidios registrados a nivel nacional.

El estudio, titulado “[Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina”, fue elaborado por el Observatorio de Política Criminal, dirigido por Ariel Larroude, y analiza la evolución del fenómeno entre 2017 y 2025.

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Un récord a nivel nacional

Los datos muestran que 2025 fue el año con la tasa de suicidios más alta de la serie analizada. En total, se registraron 5.209 casos, frente a los 3.304 de 2017.

La tasa pasó de 8,2 a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de homicidios dolosos fue de 3,6 cada 100.000 habitantes en 2025. De esta manera, los suicidios cuadruplicaron prácticamente la frecuencia de los homicidios dolosos.

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El Observatorio define este escenario como una “transmutación de la violencia letal”, a partir de la comparación entre la caída de los homicidios y el crecimiento de la violencia autoinfligida. El informe aclara que esto no significa que unas personas hayan pasado de cometer homicidios a quitarse la vida, sino que se trata de una transformación observable en las estadísticas generales de violencia.

Foto: depositphotos.com

Los jóvenes, entre los principales focos de preocupación

Uno de los aspectos centrales del informe es el impacto entre adolescentes y jóvenes de 15 a 34 años.

De acuerdo con el análisis, el suicidio pasó a convertirse en la principal causa de muerte dentro de esa franja etaria, desplazando a los accidentes de tránsito, que históricamente ocupaban ese lugar.

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Los datos disponibles para 2024 muestran que, sobre 4.249 suicidios registrados ese año, el 45,3% correspondió a personas de entre 15 y 34 años.

Dentro de ese grupo, se registraron 561 casos entre personas de 20 a 24 años, 567 entre quienes tenían entre 25 y 29 y 486 entre los 30 y 34 años.

Una realidad diferente según cada provincia

El informe también muestra fuertes diferencias territoriales.

La tasa más alta en 2025 correspondió a Entre Ríos, con 20,8 casos cada 100.000 habitantes, seguida por San Luis (18,9), Salta (17,4), Santa Cruz (16) y Catamarca (14,2).

En el otro extremo se ubicaron Río Negro, con 6,5 casos cada 100.000 habitantes; Neuquén, con 7,8; Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, ambas con 8; y Misiones, con 8,7.

La Provincia de Buenos Aires registró una tasa de 11,9 casos cada 100.000 habitantes, prácticamente en línea con el promedio nacional de 11,8. Sin embargo, por su peso poblacional, concentró la mayor cantidad de casos del país: 1.977 en 2025.

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Un problema que busca entrar en la agenda pública

El Observatorio de Política Criminal advierte que el crecimiento de los suicidios debe ser abordado como un problema de política pública y no solamente desde una perspectiva individual.

El informe pone el foco en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, atención de la salud mental y redes de contención, al tiempo que plantea que el fenómeno requiere una estrategia sostenida por parte del Estado.

La investigación también señala que el suicidio es un fenómeno multicausal y menciona entre los factores que pueden atravesar estas situaciones problemáticas como el aislamiento, la ansiedad, la depresión, el consumo problemático, la ludopatía, el endeudamiento y las dificultades vinculadas al empleo, aunque advierte que no corresponde establecer una relación causal directa entre esos factores y cada caso.

El trabajo del Observatorio busca así poner en discusión una problemática que, según sus autores, permaneció durante años en un segundo plano frente a otros indicadores de violencia.

Si vos, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamá:

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