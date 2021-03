El Ultimo Primer Día de clases (UPD) es un festejo tradicional de los estudiantes secundarios de sexto año que comienzan a despedir esa etapa. Dado el contexto de pandemia se encienden las alertas en los municipios bonaerenses.

En Necochea, el subsecretario de Ordenamiento Urbano, Walter Calabretta, señaló que “vamos a estar presentes, principalmente para garantizar la seguridad y la integridad de los chicos, acompañando en estos festejos que se van a ir dando”.

“La idea nuestra no es no permitirles que hagan el festejo, sino estar presentes como Estado Municipal en la integridad de los jóvenes, que no haya disturbios en la vía pública y apelando a la responsabilidad y acompañamiento de los padres, y decirle a los chicos que se puede disfrutar y festejar, pero sin olvidarnos que estamos en una pandemia”, expresó.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia advierten que "un año sin el UPD salva vidas". Desde el área de Educación Secundaria bonaerense elaboraron una guía y se difundió una comunicación conjunta de distintas áreas de la cartera educativa.

Los peligros tiene que ver con la posibilidad de contagios, la problemática del consumo de alcohol en medio de la diversión, los encuentros masivos y la posibilidad de fiestas clandestinas para estas celebraciones.

En Tandil, el director de Juventud, Mariano Martina, afirmó en declaraciones a la FM 104.1 que “este tipo de movidas pasa más por lo clandestino y sobre todo ahora, que no están permitidas estas reuniones sociales”.

En Junín, el director de seguridad, Luis Chami, explicó que el festejo “fue avalado por la Provincia. Vamos a estar en la calle para cuidarlos y controlaremos los lugares a donde vayan, que tienen que estar habilitados”.