Con más de 260 milímetros de agua acumulada y calles con más de un metro de agua, la ciudad de Zárate atraviesa este viernes una situación crítica por el temporal que afecta a gran parte del norte bonaerense. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el despliegue de fuerzas federales en la zona para coordinar tareas de asistencia junto al municipio.

“Las Fuerzas están preparadas para asistir. Un equipo de la Agencia Federal de Emergencias de nuestro Ministerio está viajando a la zona afectada para coordinar el operativo junto a los intendentes. Respuesta rápida ante la emergencia, trabajo en equipo y seguridad a los vecinos”, expresó Bullrich a través de redes sociales.

Por su parte, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, pidió a la población que no salga si no es estrictamente necesario: “Ya cayeron 150 mm y esperamos mucha más lluvia. No te muevas. Si necesitás evacuar, llamá al COS”, advirtió.

Inundaciones, evacuados y alerta roja

La Dirección de Defensa Civil bonaerense elevó el nivel de riesgo a alerta roja para Zárate y Campana, mientras que otras zonas del norte provincial como Exaltación de la Cruz y Capitán Sarmiento también se vieron afectadas por anegamientos y desborde de arroyos, con complicaciones en rutas como la 8 y la Panamericana.

“Está lloviendo mucho y va a seguir lloviendo de forma intermitente durante todo el día”, advirtió el titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, quien además detalló que la mitad de la provincia se encuentra bajo alerta naranja y el resto en alerta amarilla.

La Municipalidad activó el Comité de Crisis y suspendió todas las actividades oficiales de la jornada, mientras trabaja en tareas de evacuación, asistencia en barrios anegados, cortes preventivos de tránsito y reclamos por cortes de energía.

La Agencia Federal de Emergencias informó que se desplegaron recursos y personal de distintas fuerzas nacionales, entre ellas Prefectura, Policía Federal y Vialidad, que ya se encuentran operando en los accesos y zonas más afectadas.

Defensa Civil: "La mitad de la provincia está bajo alerta"

La situación crítica en Zárate se replicó en otras localidades del norte bonaerense. En Campana, Exaltación de la Cruz y Capitán Sarmiento también se registraron anegamientos, caída de árboles, cortes de luz y desbordes de arroyos que complicaron la circulación en la Ruta 8 y la Panamericana, especialmente en los tramos cercanos a Zárate, donde el barro generado por las obras viales agravó las condiciones del tránsito.

Según Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia, “las tormentas severas impactan sobre los municipios del norte bonaerense” y la mitad del territorio provincial se encuentra en alerta naranja, mientras el resto está bajo alerta amarilla.

“Está lloviendo mucho y va a llover de manera intermitente durante todo el día. Hay una situación de inestabilidad que se extiende desde Pergamino hasta Las Flores y baja hacia Luján y otros distritos”, señaló el funcionario, quien pidió extremar las precauciones y evitar el contacto con postes de luz, cestos de basura o zonas inundadas.

En diálogo con Radio Provincia, García también informó que hubo familias evacuadas en General Rodríguez y que el monitoreo se mantiene activo en distintos puntos de riesgo. “Recomendamos a la gente que, si no tiene necesidad de salir, se quede en casa hasta que pase el temporal”, enfatizó.

Recuadro de servicios útiles ante la emergencia en Zárate

🔴 Teléfonos de emergencia

Centro de Operaciones y Monitoreo (COS): 442288

Bomberos Voluntarios: 100

Emergencias médicas (SAME): 107

Defensa Civil Municipal: 0800-999-2483

💧 Evacuaciones

Si necesitás asistencia para evacuarte o conocés a alguien en situación de riesgo, comunicate con el COS al 442288.

La Municipalidad informó que se habilitaron centros de evacuación en zonas seguras para recibir a las familias afectadas.

🚧 Tránsito

Se recomienda no circular por la ciudad salvo en casos de urgencia.

Hay calles intransitables por acumulación de agua y barro, especialmente en zonas con obras viales.

La Ruta 8 y la Panamericana, tramo Zárate, presentan complicaciones por desbordes y anegamientos.

⚠️ Recomendaciones