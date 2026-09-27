Por Gabriela Edith Lorenzo

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El alto nivel de endeudamiento de las familias y la situación financiera de los municipios conviven en una misma agenda parlamentaria con las tensiones propias de un año preelectoral. Estos temas fueron abordados por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, quien en diálogo con LANOTICIA1 se refirió a las prioridades del debate legislativo.

De cara al 2027 y con varias definiciones pendientes, el diputado del Frente Renovador remarcó que “lo que no es bueno es tratar temas electorales en el año electoral”, en referencia a los proyectos pendientes en la Legislatura. Al mismo tiempo, aclaró que la preocupación cotidiana de los bonaerenses pasa por otras cuestiones.

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“La familia no está pensando en el calendario electoral, no está pensando en si tienen o no tienen reelección los intendentes, no está pensando en si hay bicameralidad o unicameralidad. Muchos ni siquiera deben saber que hay senadores y diputados en la Provincia de Buenos Aires. La preocupación de los vecinos es llegar a fin de mes”.

La mora familiar en la agenda parlamentaria

El vicepresidente de Diputados anticipó que el endeudamiento familiar se tratará en la sesión prevista para el próximo martes 29 de septiembre: “Estamos trabajando en varios proyectos intentando hacer una unificación de los mismos para ver si en la próxima sesión podemos tratar el tema de endeudados en la provincia de Buenos Aires”.

El legislador explicó que la idea es alcanzar una propuesta que “contemple la mayor cantidad de miradas posibles”. Ese proceso avanzó este viernes en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor, donde se unificaron una docena de expedientes y quedaron cuatro proyectos en condiciones de llegar al recinto.

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El debate legislativo busca abordar distintas aristas del sobreendeudamiento, entre ellas la protección de los consumidores, las condiciones de acceso al crédito, las cobranzas abusivas y los mecanismos de reestructuración de deudas.

Así lo había explicado Guerrera durante la entrevista: “La preocupación de los vecinos es que no llegan a pagar la luz, el agua, el gas, que su sueldo prácticamente está congelado, para aquellos que tienen la suerte de tener sueldos, que las tarifas se fueron por las nubes, que la inflación sigue existiendo, aunque menor, pero sigue existiendo”.

“Los municipios como un salvavidas”

Alexis Guerrera, que gobernó durante cuatro períodos consecutivos el municipio de General Pinto, se refirió a cómo la situación económica impacta en los distritos del interior de la Provincia y en la gestión cotidiana de los municipios.

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“¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los intendentes? Y que los intendentes reciben la diaria de la problemática”, explicó. En ese contexto, remarcó que al vecino “cada día se le hace más complejo” y que muchas familias terminaron recurriendo a préstamos y quedaron sobreendeudadas.

“Y lo municipal es, como ante un naufragio, el salvavidas que está tirado ahí cerquita, vas y manoteás”.

El exintendente puso el foco en lo que denominó como un “efecto dominó” y en el impacto que tiene sobre las comunas: “El municipio antes, o recibía fondos de Nación o recibía fondos de Provincia, y eso se ha ido resintiendo y están tratando de llevarla con mucho esfuerzo en este momento”.

Consultado por un eventual triunfo de La Libertad Avanza en la Provincia, aseguró: “Yo creo que va a ser muy complicado. Si ese modelo de ajuste llega a la Provincia, va a derramar aún más hacia los municipios”. En ese marco, cuestionó que una parte del electorado “compró el discurso de achicar el Estado” y “no se da cuenta en qué cantidad de oportunidades participa el Estado, sobre todo en municipios del interior”.

“Yo siempre doy el ejemplo de mi municipio, si no existiera el Estado no tendríamos educación, si no existiera el Estado no tendríamos seguridad”.

El legislador también hizo hincapié en la situación sanitaria: “Sobre todo, lo que más me preocupa es que muchos municipios del interior son los únicos efectores de salud, o sea, no hay salud privada”. En ese contexto, resumió su mirada sobre el rol estatal: “Digo, esto hay que hacerlo como ejercicio de militancia, el Estado es eso también que hoy te pasa inadvertido porque hace años que lo tenés”.

Las PASO y las reglas para competir en 2027

En cuanto al cronograma electoral, el vicepresidente de la Cámara de Diputados explicó que las definiciones en la Provincia están vinculadas con lo que ocurra a nivel nacional, especialmente en relación con las primarias. En ese contexto, Guerrera sostuvo que “Patricia Bullrich hoy busca los números como para sacarlas”, aunque recordó que la actual dirigente había sido consagrada candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023 mediante una PASO.

En cuanto a su posicionamiento afirmó: “Creo que es la forma más sana y ordenada que tiene nuestro espacio político para llegar con un candidato que haya sido avalado por el voto de los adherentes, y no por el acuerdo de las cúpulas y mucho menos por la exclusividad de una lapicera”.

Respecto a las candidaturas a la Gobernación bonaerense, Guerrera no descartó que pueda alcanzarse un acuerdo para presentar un candidato unificado, aunque también planteó otro escenario: “Puede que los candidatos nacionales entiendan que lo mejor es llevar sus candidatos a gobernadores”.

Consultado específicamente por la posibilidad de que Sergio Massa compita por la Gobernación bonaerense, reconoció que entre los intendentes “hay muchos compañeros que ven a Sergio con un potencial para la provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, evitó anticipar una eventual candidatura y fue más categórico respecto del objetivo nacional del líder del Frente Renovador: “No puedo hacer futurología, lo que sí puedo asegurar es la voluntad inclaudicable de Massa para ser Presidente”.