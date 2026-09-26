Este viernes, varias comisiones se activaron en la Cámara de Diputados bonaerense, donde los legisladores analizaron y unificaron distintos proyectos de ley vinculados con la protección de los consumidores, con especial atención en las situaciones de sobreendeudamiento, las operaciones de crédito y financiación, los servicios financieros y las prácticas abusivas de cobranza.

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El tema originó varias propuestas por lo que fueron unificadas. Los proyectos fueron presentados por las diputadas Ana Luz Balor y María Noelia Saavedra, y los diputados Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli, todos de Fuerza Patria, orientados a fortalecer el marco de protección establecido por la Ley 13.133 —Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios— y a establecer herramientas específicas frente al endeudamiento de consumo, el endeudamiento digital y las cobranzas abusivas.

Esta unificación luego fue aprobada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y luego en Presupuesto e Impuestos.

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Esta iniciativa propone modificar la mencionada ley a partir de tres ejes centrales: la protección durante la contratación y ejecución de créditos, la regulación de la publicidad y promoción de productos crediticios y la prevención del sobreendeudamiento mediante información y educación financiera.

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La propuesta plantea fortalecer el derecho de las personas a contar con información clara, transparente y comprensible antes y durante la contratación de un crédito. En este sentido, busca que las entidades prestadoras informen de manera precisa las condiciones de financiamiento, las tasas aplicables y las consecuencias derivadas de la contratación, evitando cláusulas abusivas y situaciones que dificulten la previsibilidad para quienes acceden a un crédito.

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El proyecto también incorpora las transformaciones producidas por el avance de las nuevas tecnologías y el crecimiento del uso de billeteras virtuales y plataformas digitales. Otro de los aspectos centrales es la posibilidad de revisar las condiciones de los créditos cuando se produzcan modificaciones significativas en la situación económica de la persona deudora o en el contexto macroeconómico. En relación con la publicidad y la promoción de créditos, se busca establecer mayores niveles de transparencia y evitar comunicaciones que puedan inducir a confusión. En tanto que el tercer eje está orientado a la información y educación financiera, entendida desde una perspectiva de derechos.

En el mismo sentido, se unificaron los proyectos de las diputadas Balor y Silvina Vaccarezza, referidos a la prohibición del hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda y a la protección de las personas en situación de sobreendeudamiento.

También sobre la misma temática, se unificaron las iniciativas impulsadas por los diputados Leonardo Moreno y Malpeli, que propusieron modificaciones a la Ley 13.133 para establecer un régimen general de protección de los intereses económicos de las y los consumidores sobreendeudados y crear un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo.

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Finalmente se aprobó el expediente del diputado Facundo Tignanelli, que solicita crear el Régimen Provincial de Prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores. El fin es que la Defensoría acompañe a las personas sobreendeudadas de la Provincia, dejando de negociar cada deuda aisladamente y analizar la situación económica integral de la persona, evitando que un acuerdo con un acreedor haga imposible cumplir con los demás. También favorecer la conservación del crédito y el cumplimiento posible de las obligaciones, prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento, administración y cobranza de créditos; disminuir la judicialización; y garantizar condiciones dignas, transparentes y no abusivas de cobranza. Luego este expediente siguió su aprobación en las comisión de Presupuesto e Impuestos.

En tanto, la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Juan Pablo de Jesús, aprobó los proyectos de Ley relacionados al sobreendeudamiento y morosidad en las familias bonaerenses, y que habían sido aprobados previamente en la reunión conjunta de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor.

En este marco, avanzaron dos proyectos que declaran la preocupación y el pedido de medidas para las familias sobreendeudadas, de autoría del legislador Marín Rozas. Y una segunda iniciativa, del diputado Avelino Zurro, que declara la preocupación por el deterioro de la situación financiera y endeudamiento de familias en la Cuarta Sección Electoral.

Por último, los diputados aprobaron el proyecto de Ley para modificar el decreto 7603/70 “Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires", con el objetivo de darle mayor capacidad.