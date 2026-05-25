"Algunos militan con sotana el regreso del peronismo": Benegas Lynch criticó el discurso del arzobispo en el Tedeum
El diputado nacional de La Libertad Avanza calificó de lamentable e injusto el mensaje de Jorge García Cuerva. Compartió fotos de archivo del religioso con Sergio Massa, Malena Galmarini y Alicia Kirchner.
Bertie Benegas Lynch, fustigó en redes sociales la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y publicó imágenes de archivo de él junto a dirigentes peronistas.
En su cuenta oficial de X, el legislador por la provincia de Buenos Aires arremetió con fuerza contra él: “El mensaje de García Cuerva fue “lamentable e injusto” con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”.
“La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza, los deja siempre en un mal lugar”, añadió Benegas Lynch sobre el discurso que dio Cuerva en la Catedral porteña en el marco del Tedeum por el 25 de Mayo.
Durante su mensaje donde estuvo presente el presidente Javier Milei, el arzobispo volvió a reclamar con terminar con la “división” y la “polarización” política en la Argentina. Además, pidió una dirigencia política que esté dispuesta al diálogo y a la reconciliación. Por último, advirtió sobre el impacto que genera el enfrentamiento permanente dentro de la política del país y remarcó la necesidad de construir consensos para enfrentar el escenario actual.
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