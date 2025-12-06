El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, anunció la prórroga excepcional de los vencimientos de la Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal para productores rurales afectados por la emergencia hídrica que afectó a varios distritos de la provincia de Buenos Aires como 9 de Julio.

Ads

El jefe comunal destacó que el objetivo es “acompañar a quienes sostienen la producción en un contexto extremadamente complejo”.

La medida alcanza las cuotas 8/2025, 1/2026 y 2/2026, y se aplica exclusivamente a las partidas inmobiliarias rurales declaradas en emergencia y/o desastre agropecuario por la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, Egüen afirmó que “los productores están atravesando una situación inédita y el Estado municipal no puede mirar para otro lado”.

Ads

Puede interesarte

Con la prórroga, el Municipio fijó como nueva fecha límite de pago el 31 de marzo de 2026, otorgando un mayor margen para afrontar las obligaciones fiscales. “Es fundamental dar previsibilidad y aliviar la carga administrativa y económica mientras dure esta crisis”, remarcaron desde el Ejecutivo.

La Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección de Ingresos Públicos, será la responsable de aplicar la prórroga y realizar las adecuaciones administrativas necesarias.

Ads

Desde el Gobierno Municipal subrayaron que la decisión se enmarca en una política de acompañamiento continuo al sector agropecuario. “Nuestro compromiso es estar al lado de los productores y generar herramientas que realmente sirvan en momentos críticos”, expresó Egüen.