La Justicia bonaerense llevó a cabo en la madrugada de este jueves una serie de nueve allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, en busca de ocho barrabravas imputados por los graves incidentes durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana en Avellaneda. Según publicó Clarín, los operativos se realizaron tras los hechos de violencia que obligaron a suspender el encuentro en el entretiempo.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 3 de Avellaneda, a cargo del juez José Luis Arabito, a pedido del fiscal Mariano Zitto. Los acusados no fueron hallados y, por esa razón, los investigadores analizan pedir capturas nacionales e internacionales.

Las imágenes de violencia recorrieron el mundo. Uno de los momentos más dramáticos se dio cuando un hincha de la “U” de Chile se arrojó al vacío para evitar ser golpeado por los barras de Independiente.

En paralelo, la Conmebol citó a los dos clubes a una audiencia en Asunción el próximo martes 2 de septiembre a las 15.00. Los representantes de Independiente y de la institución chilena deberán presentarse por separado, aunque en el mismo horario, para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

