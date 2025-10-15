El hecho ocurrió el jueves pasado a la altura de Río Tala, cuando el hombre, oriundo de Orán, Salta, fue detenido en un control de rutina. Según su denuncia, los agentes revisaron el vehículo y le sustrajeron una bolsa con $20 millones, producto de su actividad comercial.

El teniente involucrado le habría dicho que debía elegir entre “la plata o la libertad”, por lo que optó por dejarles el dinero. Tras el incidente, el comerciante radicó la denuncia esa misma noche en la sede de Prefectura.

La causa recayó inicialmente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N° 7 del departamento judicial de San Pedro, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, pero actualmente tramita en la UFI 8 de Baradero, a cargo del fiscal Hernán Granda.

Durante los allanamientos, realizados en las viviendas del teniente, una sargenta y la jefa del destacamento, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados en pericias para avanzar en la investigación.

El caso sigue en investigación y los investigadores esperan nuevos resultados de las pericias. Además, según pudo saber LANOTICIA1.COM, se realizarán diligencias adicionales para determinar la participación de cada involucrado.

