El domicilio de una médica anestesióloga fue allanado este lunes por la mañana en su domicilio de Castelar en el marco de una investigación por el presunto robo de fentanilo del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay. La mujer fue detenida.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Federal Argentina, a través del área de inteligencia de la Superintendencia de Investigación contra el Narcotráfico, bajo directivas de la fiscal Marcela Semería, en la localidad de Castelar, Morón.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron varias ampollas, algunas de ellas rotas. Sin embargo, según fuentes del caso, ninguna correspondía a fentanilo ni a propofol, las sustancias bajo sospecha en la causa, confirmó el medio Infobae.

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La investigación se inició a partir de una denuncia presentada a mediados de marzo por una directiva del hospital impulsada por el Municipio de Vicente López, quien advirtió sobre la presunta sustracción de dos ampollas mediante una maniobra irregular en la documentación llevado adelante en el Hospital Houssay el pasado 12 de febrero.

​"La profesional se presentó en la farmacia y entregó una receta falsa para retirar dos frascos de fentanilo y uno de midazolam. El hecho fue descubierto por las autoridades del hospital al verificar que la paciente que figuraba en el formulario nunca había sido atendida ni internada en la institución", señalaron en un comunicado. “​Además del control de la documentación, el accionar de la médica fue detectado a través de los videos de las cámaras de seguridad aportados por el Municipio”, agregaron.

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Asimismo aclararon que la anestesista no pertenece a la planta municipal; su servicio fue contratado de forma externa a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), entidad responsable de la designación de estos especialistas.

El hecho también fue informado a la AAARBA, desde donde señalaron que la profesional investigada había dejado de formar parte de la entidad en febrero.

El caso se desarrolla en paralelo a otras investigaciones vinculadas al uso indebido de anestésicos y la sustracción de los mismos como en el caso del Hospital Italiano y el Municipal de Bahía Blanca.

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