La Policía de la Ciudad allanó una vivienda de Vicente López en el marco de una investigación por la presunta reventa de entradas para Argentina-Benín, el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Durante el operativo fueron secuestrados nueve tickets, casi $10 millones y más de 56.000 dólares.

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El procedimiento fue realizado en una causa que tramita ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8, a cargo de Maximiliano Vence. La investigación se inició de oficio el 29 de septiembre, luego de que comenzaran a circular en redes sociales numerosas denuncias sobre la venta de localidades con sobreprecios de hasta un 800%.

Para entonces, las entradas oficiales comercializadas a través de Deportick ya se habían agotado. La fuerte demanda hizo que todas las localidades se vendieran en menos de dos horas. Los valores oficiales iban desde $90.000 para las populares hasta $480.000 para las plateas medias San Martín y Belgrano.

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La investigación comenzó a avanzar luego de que se detectaran publicaciones con precios muy superiores a los oficiales. En el mercado de reventa llegaron a ofrecerse tickets por más de $6 millones.

Entre los casos detectados, una entrada popular que oficialmente costaba $90.000 era ofrecida por $823.668, mientras que una localidad San Martín Baja, cuyo precio original era de $450.000, aparecía publicada a $2.402.366. La publicación más costosa relevada durante la investigación alcanzaba los $6.139.212 por una sola entrada para el encuentro entre Argentina y Benín.

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A partir de las tareas realizadas por los investigadores, se logró identificar la vivienda de la sospechosa y la Justicia autorizó el allanamiento.

Durante el operativo, los efectivos hallaron nueve entradas para Argentina-Benín. Siete correspondían al sector Belgrano Baja y las otras dos a la Platea Sívori Alta.

Además, los policías secuestraron $9.850.000 en efectivo y 56.300 dólares, junto con una notebook, un teléfono celular, anotaciones y una máquina contadora de billetes.

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Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a análisis para determinar si tienen relación con las presuntas maniobras de reventa de entradas para el partido.