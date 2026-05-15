El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, cruzó con dureza a Jorge Macri luego de que el Gobierno porteño desplegara un operativo de seguridad en distintos barrios vulnerables de la Ciudad tras el megaallanamiento realizado en Fuerte Apache para desarticular bandas narco.

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La polémica se desató después del procedimiento encabezado por la Policía Bonaerense y Gendarmería en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, donde más de 500 efectivos realizaron allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por enfrentamientos entre organizaciones dedicadas al narcomenudeo.

Jorgito querido, los argentinos no olvidamos que usted es Macri. Como tal, lo único que nos puede contagiar es su insana codicia.



Hoy hizo gala de su necesidad de figurar y cacareó en los medios que busca "contagiarnos" su pasión por combatir el delito. Sin embargo, la realidad… https://t.co/1jYxZvk04x pic.twitter.com/sc8Jh86sDB — Javier Alonso (@JaviAlonsook) May 15, 2026

Desde Puente 12, donde siguió el operativo junto al gobernador Axel Kicillof, Alonso apuntó directamente contra el jefe de Gobierno porteño y lo acusó de intentar “subirse” al despliegue bonaerense.

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“Hizo gala de su necesidad de figurar y salió a cacarear en los medios que busca contagiarnos su pasión por combatir el delito”, lanzó el funcionario provincial. Y agregó: “Nosotros mostramos cómo se debe trabajar. Ellos salieron detrás nuestro a intentar una réplica en sus zonas conflictivas”.

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El operativo en Fuerte Apache terminó con 11 detenidos, secuestro de armas, municiones y más de cuatro kilos de droga, según informó la Provincia. Además, se realizaron 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores del complejo habitacional.

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En paralelo, el Gobierno porteño anunció el operativo “Tormenta Negra”, con más de 1.500 efectivos desplegados en villas de la Ciudad. Jorge Macri aseguró que el objetivo es “proteger a la Ciudad del delito que viene del conurbano” y volvió a insistir con su idea de establecer un “muro de control” sobre los accesos porteños.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas en La Plata. Alonso respondió con ironía: “¿Será que lo puede la codicia por la obra pública?”, dijo sobre la propuesta del alcalde porteño. Incluso, chicaneó al exintendente de Vicente López al pedirle “un permiso de ingreso para sus antiguos vecinos”.

Junto a @JaviAlonsook seguimos desde Puente 12 los avances del megaoperativo de seguridad que se llevó a cabo en Fuerte Apache para desarticular bandas que se dedican al narcomenudeo.



Los allanamientos permitieron detenciones de personas involucradas y la incautación de armas de… pic.twitter.com/vPAyVKOk2W — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 14, 2026

Mientras tanto, Axel Kicillof aprovechó la jornada para destacar la inversión en seguridad de la Provincia y recorrió junto a Alonso el nuevo polígono de tiro de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Bonaerense, reacondicionado en Puente 12.

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“Seguimos invirtiendo para que nuestro pueblo pueda vivir más tranquilo”, sostuvo el gobernador, en medio de la creciente tensión política con la administración porteña por la agenda de seguridad.