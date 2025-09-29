El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso brindó este lunes una conferencia de prensa en La Plata junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno Carlos Bianco. Se refirió al triple crimen de Florencio Varela que conmueve al país y advirtió sobre la “crueldad extrema” del narcotráfico.

“Fuimos testigos de la violencia narco en su máxima expresión con saña y crueldad sobre el cuerpo de tres mujeres”, sostuvo Alonso, en relación a los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados la semana pasada en una vivienda de Jáchal y Chañar.

Seis detenidos y un prófugo clave

El ministro confirmó que ya hay seis personas detenidas por su presunta participación en el caso. Cuatro de ellos se negaron a declarar y los últimos dos —capturados entre viernes y sábado— lo harán este lunes ante la Justicia. Sin embargo, el principal sospechoso sigue prófugo. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, un ciudadano peruano de 20 años que, según la investigación, sería el autor intelectual del crimen. “Hoy están todas las fuerzas de seguridad del país buscándolo”, precisó Alonso.

El funcionario explicó que el triple crimen se trató de una operación planificada: “La elaboración de un video tenía como objetivo fortalecer el liderazgo de este narco que es parte de una organización que trasciende las fronteras argentinas”.

Críticas al Gobierno nacional

Durante su intervención, Alonso volvió a cuestionar la falta de recursos en materia de seguridad: “El gobierno nacional está desfinanciando la seguridad. Se pretende implementar el nuevo modelo acusatorio al sistema federal, pero sin plata no se puede”, subrayó.

El ministro también advirtió sobre el débil control en las fronteras, donde ingresan personas con antecedentes penales. Y recordó la detención en el conurbano de un sicario vinculado al Primer Comando Capital (PCC) de Brasil.

Narcotráfico y futuro de los jóvenes

En otro pasaje, Alonso pidió reflexionar sobre la violencia ejercida contra las víctimas: “Lo que pone en tela de juicio es la necesidad de contar con un Estado presente que genere trabajo y futuro para que nuestras pibas y pibes crean que hay otras salidas más allá del narcotráfico, de la prostitución y del falso exitismo que presentan las redes sociales”.

Contexto de la investigación

El caso, bajo secreto de sumario, se inició como una búsqueda de paradero y derivó en el hallazgo de los cuerpos. Los investigadores sostienen que se trató de una venganza narco transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices.

Alonso destacó el trabajo de la Policía Bonaerense en el cruce de cámaras y teléfonos que permitió dar con la casa en Florencio Varela, así como la articulación con fuerzas de Bolivia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que facilitó la extradición de uno de los acusados.