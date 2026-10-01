Docentes de la provincia de Buenos Aires, principalmente de establecimientos públicos, llevaron adelante este jueves un paro de 24 horas contra la violencia a los maestros. Según los gremios, en algunos distritos la adhesión fue casi total.

Ads

La medida fue convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los gremios FEB, Suteba, Udocba y Amet. La presidente de la FEB, Liliana Olivera, aseguró hoy que “la contundente adhesión al paro, de un 98%, demuestra el agotamiento de los docentes ante los reiterados hechos de violencia que se vienen registrando en los establecimientos educativos”.

Asimismo, la titular del gremio reclamó “políticas y acciones concretas por parte de la Provincia para erradicar definitivamente estos episodios que no son aislados y que ponen en peligro la salud física y psíquica de toda la comunidad educativa”.

Ads

Olivera remarcó que los docentes están “frente a un contexto de vulnerabilidad institucional generalizado" en el cual ”van a trabajar con temor”, y sostuvo que desde FEB plantean "que el Estado Provincial debe implementar de forma efectiva el Acuerdo Paritario de Seguridad, Resguardo y Reparación para proteger a quienes sostienen la educación pública día a día”. “Las escuelas deben volver a ser un territorio seguro, de aprendizaje y de paz”, sintetizó Olivera.

Uno de los últimos hechos se registró en Trenque Lauquen, donde una docente del Jardín N° 916 fue agredida a golpes por el padre de un alumno cuando sospechó que iba a ser denunciado luego de enterarse que las maestras habían descubierto marcas en el menor, presuntamente de sus propios ataques en el interior de su casa. Las consecuencias de los golpes fueron la fractura de un brazo y traumatismos en la mano y muñeca.

Ads

Según publicó La Opinión de Trenque Lauquen, una importante manifestación participó este jueves a la mañana en la movilización docente en contra de la violencia a la que se había convocado tras denunciarse el hecho.

La masiva concentración en la Plaza San Martín se dio en repudio a la violencia y para reclamar mayor seguridad para quienes desarrollan la tarea de enseñar en el distrito. Se marchó por distintos sectores de la ciudad y se entregaron petitorios al Ejecutivo municipal, en la Comisaría Primera, en Fiscalía y en el Consejo Escolar.

Concretamente, el documento que se entregó en el Consejo Escolar, dirigido al inspector jefe distrital de Educación, Hugo Paoltroni, y la inspectora jefe regional Marianela Hoffmann, señala inicialmente “respuestas concretas y urgentes”. "La escuela pública cumple un papel irreemplazable: aloja, enseña, escucha, abraza y organiza a la comunidad. Por eso, quienes trabajan en las instituciones educativas deben poder desarrollar su tarea en condiciones de respeto, cuidado y seguridad”, plantean. En ese marco, se solicitó la “puesta en funcionamiento de espacios distritales de prevención y abordaje”; “recuperar y poner en funcionamiento el Comité Mixto Distrital, junto con las mesas de trabajo previstas en el Acuerdo de Resguardo y Reparación, como espacios permanentes de participación y articulación entre las autoridades educativas y las entidades gremiales”, buscando “identificar situaciones de riesgo, analizar las condiciones de trabajo, construir estrategias de prevención y realizar el seguimiento de las situaciones de violencia que afectan a los trabajadores y trabajadoras de la educación”.

Ads

También se solicitó “no callar ni ocultar información”. “Exigimos que las situaciones de violencia que afectan a trabajadores y trabajadoras de la educación sean registradas, comunicadas y abordadas institucionalmente, evitando su naturalización, minimización u ocultamiento”, se manifestó.