En Ayacucho, un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria 6 presentó el Turronario, un diccionario que recopila y explica la jerga juvenil actual. La propuesta, impulsada por la docente Marta Alcorta en el marco del Día de la Juventud, busca preservar el lenguaje que usan los adolescentes y adaptarlo a un formato accesible para todas las generaciones.

El proyecto nació en la biblioteca escolar que funciona en el edificio de la Escuela N°1, con el objetivo de reforzar el uso de diccionarios pero llevándolo al terreno de las expresiones cotidianas de los jóvenes. La falta de espacio físico llevó a que la actividad se desarrollara en recreos y horas institucionales, en un trabajo colaborativo que unió a docentes, alumnos y la comunidad.

El Turronario debutó en una feria de ciencias, donde tuvo gran repercusión, y ahora pasó a la instancia regional que se realizará este jueves en Pinamar. La obra se puede consultar en formato físico y digital, a través de la cuenta de Instagram @turronario, donde se comparten novedades y el recorrido del proyecto.

En declaraciones publicadas en el portal Urgente Ayacucho, las estudiantes Florencia Brescia y Daniela Marticorena contaron que el trabajo demandó muchas horas fuera del horario escolar, pero que la motivación de los compañeros y el aporte espontáneo de palabras enriquecieron el resultado.

La propuesta también generó un intercambio con el Centro de Día Dr. Faiela, donde los jóvenes compartieron términos con adultos mayores, promoviendo un diálogo intergeneracional.

Para Alcorta, el Turronario demuestra que el lenguaje juvenil no está “mal hablado”, sino que forma parte de la identidad cultural de cada época, y recuerda que cada generación, en su momento, tuvo sus propias expresiones.