El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, despertó la primera polémica al afirmar este martes que "ni de casualidad" la Argentina "está preparada" para incorporar las pistolas Taser al equipamiento policial.

"No, no, la Argentina no está preparada para eso, ni de casualidad", respondió el funcionario al ser consultado durante una entrevista sobre la viabilidad de implementar las pistolas Taser.

Fernández aclaró que el lote de Taser que había había comprado la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se encuentra en la sede de la cartera, "no se puede usar". "La Argentina no está preparada para eso", insistió.

La polémica sobre las Taser volvió a ponerse sobre el tapete luego de que un policía de la Bonaerense baleara a "Chano" Charpentier durante una crisis nerviosa del cantante producto de una sobredosis.