El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ratificó que este miércoles 19 de noviembre no habrá clases en La Plata por el aniversario de la ciudad. La medida fue oficializada mediante una Resolución provincial que establece que los establecimientos educativos “permanecerán cerrados” durante toda la jornada.

La decisión se enmarca en el Decreto N°272/2017, que faculta al Ministerio de Gobierno bonaerense —hoy encabezado por Carlos Bianco— a declarar días no laborables para la administración pública y feriados optativos para el comercio, la industria y otras actividades locales.

Además del cierre de las escuelas, el asueto alcanza a la Administración pública provincial y al Banco Provincia, mientras que para el resto de los sectores la adhesión será optativa. La medida acompaña el asueto municipal dispuesto por la Municipalidad de La Plata, que rige para el personal comunal.

Desde este martes, las escuelas comenzaron a notificar a las familias sobre la suspensión de actividades. El objetivo oficial —según expresa la Resolución— es favorecer la participación de la comunidad en las celebraciones locales.

Durante la jornada, la ciudad ofrecerá dos polos de actividad:

• En el Hipódromo de La Plata, donde se correrá el Gran Premio Dardo Rocha, con la presencia del intendente Julio Alak y del gobernador Axel Kicillof.

• En Plaza Moreno, que desde las 16.00 reunirá propuestas culturales y musicales, con el cierre de El mató a un policía motorizado.

