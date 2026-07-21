El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) anunció que donará el aumento de sus dietas que comenzará a regir a partir de agosto, luego de la controversia generada por la actualización salarial que elevará los ingresos brutos de los legisladores de la Cámara alta a casi $12 millones mensuales.

Ads

La polémica se originó porque el incremento no fue votado específicamente por los senadores, sino que se activó de manera automática por el mecanismo de "enganche" vigente desde abril de 2024. Ese sistema establece que cada aumento salarial acordado para los trabajadores legislativos impacta en la misma proporción sobre las dietas de los integrantes del Senado.

En esta oportunidad, la paritaria de los empleados legislativos acordó una suba acumulada del 6,6%, distribuida entre junio, julio y agosto, lo que llevó las dietas de los senadores a rozar los $12 millones brutos mensuales.

Ads

Frente a las críticas, el bloque oficialista que preside Patricia Bullrich comunicó que sus integrantes volverán a donar el incremento. "Los legisladores de la Cámara Alta, como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o las ya establecidas previamente por el mismo Senado", expresó la bancada en un comunicado.

La misma postura ya había sido adoptada anteriormente por senadores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, cuyos integrantes optaron por donar o renunciar a los incrementos derivados del mecanismo de actualización automática.

Ads