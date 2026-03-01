Comienza el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires y 42 municipios ya adhieren al Programa de Salud Escolar Bonaerense, una política que lleva equipos sanitarios a las escuelas públicas para realizar controles integrales y reforzar la vacunación obligatoria. Otros 20 distritos se incorporarán en los próximos meses.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense junto con la Dirección General de Cultura y Educación, comenzó a implementarse en agosto de 2025 y articula el trabajo con los municipios que adhieren mediante convenio.

¿En qué consiste el Programa de Salud Escolar Bonaerense?

Los equipos de salud y educación concurren directamente a las escuelas y realizan evaluaciones integrales que incluyen:

Revisión clínica general

Control visual

Evaluación odontológica

Verificación del calendario de vacunación

En caso de detectar alguna situación que requiera seguimiento, se orienta a las familias y se gestiona el turno en el centro de salud u hospital correspondiente.

En esta primera etapa, el programa está enfocado en niñas y niños que cursan primer grado en establecimientos públicos y en la totalidad del alumnado de escuelas rurales.

Desde la coordinación del programa remarcan que, luego de la primera infancia, muchas veces disminuyen las consultas médicas anuales, lo que impacta en la cobertura de vacunación y en controles clave para el desarrollo y el aprendizaje.

Cuáles son los principales problemas detectados

Según las evaluaciones realizadas durante 2025, los equipos identificaron:

Baja cobertura de vacunación al inicio escolar

Problemas de salud bucal, especialmente caries

Disminución en la agudeza visual

Dificultades vinculadas al lenguaje

Casos de sobrepeso

Las jornadas en las escuelas permiten detectar estas situaciones de manera temprana y organizar las derivaciones necesarias dentro del sistema de salud.

Vacunas obligatorias para el inicio escolar

De cara al comienzo de clases, se recomienda revisar la libreta sanitaria y completar las dosis correspondientes. A los 5 años, niñas y niños deben recibir:

Triple bacteriana celular (difteria, tétanos y tos convulsa)

Vacuna contra la polio

Vacuna contra la varicela

Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)

Todas forman parte del Calendario Nacional de Vacunación, por lo que son gratuitas y obligatorias.

Qué municipios ya adhieren al programa

Durante 2025 se incorporaron 41 distritos y en 2026 ya hay más de 60 confirmados. Los municipios que firmaron el convenio el año pasado son:

Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Pehuajó, Salliqueló, Chacabuco, General Arenales, General Pinto, Leandro N. Alem, Lincoln, Carmen de Areco, Colón, Ramallo, San Andrés de Giles, Escobar, Pilar, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Moreno, Morón, General Alvarado, Mar Chiquita, Villa Gesell, Azul, Bolívar, Olavarría, Alberti, Bragado, Mercedes, Suipacha, Berisso, Brandsen, La Plata, San Vicente y La Matanza.

Los municipios interesados en sumarse deben firmar un convenio, conformar equipos interdisciplinarios y articular una mesa intersectorial entre salud y educación. Además, acceden a equipamiento, insumos, capacitaciones y financiamiento a través del Programa Sumar.

Más información está disponible en el sitio oficial del Ministerio de Salud bonaerense.