Si bien el anuncio de Manuel Adorni viene a formalizar la Resolución 326/24 (ANAC), por la que el Gobierno eliminó y simplificó los requisitos para la habilitación de más operadores aerocomerciales, que incluye modificaciones en el servicio de rampa y trabajo terrestre, la novedad la trae la ministra de Seguridad Nacional.

Patricia Bullrich informó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) podrá intervenir para ayudar al descenso de pasajeros y el traslado de valijas. Así lo comunicó durante la conferencia de prensa que brindó en la tarde de este jueves junto al vocero presidencial, a Federico Sturzenegger y Franco Mogetta.

“Queríamos contarles que por disposición de la secretaría de Transporte se va a desregular el servicio de rampas en aeropuertos para abrirle el juego a nuevas empresas y terminar con el monopolio de Intercargo”, anunció Manuel Adorni luego del conflicto gremial que se desató por el despido de un trabajador de esa empresa.

“Además se va a habilitar a las fuerzas de seguridad a explotar, en casos de emergencia y de manera temporal y excepcional, los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”, afirmó el vocero presidencial, lo que después fue reafirmado por Patricia Bullrich que destacó el trabajo de la PSA durante la jornada del miércoles.

En esa línea, Adorni valoró: “Esto quiere decir que ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón”.

Y agregó: “O como vimos en el pasado, negarse a hacer su trabajo al retener las valijas de los pasajeros. Esto es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pluritos para secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones”.

“A este gobierno no le tiembla el pulso, no le tembló el pulso para sacarle los privilegios al sindicato de pilotos de Biro, y no le tiembla el pulso para sepultar las extorsiones de estos delincuentes. Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora”, concluyó.

El rol de las Fuerzas de Seguridad

En la conferencia de prensa, Patricia Bullrich informó: “Estoy instruyendo, con orden del Presidente de la Nación, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y supletoriamente al resto de las Fuerzas Federales de Seguridad, a descargar de manera inmediata el equipaje y las aeronaves detenidas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery”.

“Las maletas que están en las bodegas, mientras dure la actuación excepcional, motivada por esta huelga brutal, salvaje, de los operadores de plataforma o de los servicios de rampa de la empresa Intercargo”, concluyó la ministra de Seguridad Nacional.

Prefectura arribando a Aeroparque.

En tanto que el número 2 de la ministra de Seguridad, Fernando Soto informó que “desde el ministerio de Seguridad ya estamos instruyendo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al resto de las Fuerzas Federales a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque. Ley y Orden!”.

El tuit del director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, se publicó durante esta tarde, mientras se observa la llegada de 20 camionetas de Prefectura y 4 de la Policía Federal al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.