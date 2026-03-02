Axel Kicillof anunció que insistirá con el proyecto de producción pública de medicamentos, que perdió estado parlamentario el año pasado.

“Enviamos a esta Legislatura nuevamente un proyecto muy importante: la ley de Producción Pública de Medicamentos, para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia", aseguró durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.

Y agregó: "No hace falta ser comunista ni soviético para tener en claro que cualquier persona debería poder acceder a los medicamentos que necesita, independientemente de su condición económica”.

Por otro lado, el mandatario adelantó el envío de una nueva ley para el personal policial, que "actualiza la normativa, y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI".

También se enviará una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública "que tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser también actualizada en casi todos sus aspectos", señaló.

