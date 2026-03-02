Luego de lo que fue la apertura de sesiones del Congreso nacional, este lunes desde las 18.00, llega el turno del gobernador Axel Kicillof en La Plata con el 154° período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.

Ads

El Gobernador llega a esta instancia en un escenario interno marcado por fuertes pujas con el cristinismo, encarnado en La Cámpora, entre otros sectores. En este sentido, Kicillof buscará hacer equilibrio entre mantener a la tropa y, a la vez, apuntalar su figura como nuevo referente del espacio opositor a nivel nacional.

Prueba de ello fue la designación de las autoridades del Senado, donde luego de días de negociaciones, el kirchnerismo logró imponer al ex Intendente de José C. Paz Mario Ishii en la vicepresidencia primera del cuerpo, relegando a Ayelén Durán, que responde al gobernador, a la vicepresidencia segunda. Asimismo, Sergio Berni quedó al frente del bloque oficialista.

Ads

🎙 A la espera del mensaje de @Kicillofok, se observa que implementará por primera vez un atril para la APERTURA de sesiones en la LEGISLATURA BONAERENSE.

La misma disposición fue tomada por el presidente Javier Milei para la apertura en el Congreso nacional. pic.twitter.com/pOeJzVLVHb — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 2, 2026

Principales frases

Hoy no vivimos en dictadura, pero si somo testigos del ascenso de la extrema derecha que atenta contra la idea misma de comunidad En nuestro país se puso en marcha un laboratorio de una extrema derecha que consagra al odio y a la humillación como método político

Ads