El intendente de Olavarría Ezequiel Galli, del PRO Juntos por el Cambio, hizo un repaso de la gestión del año pasado en un discurso para la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

En ese marco reconoció que en el plan de viviendas prefabricadas Tuvi “durante el proceso hemos cometido errores, los cuales asumimos y de manera ágil trabajamos para dar respuestas efectivas”.

En cuanto a la economía, dijo que "el año 2022 no fue un año fácil" con casi un 100% de inflación anual. "Fue un año de re determinaciones constantes de costos, de actualizaciones de proyecciones, de flujos de fondos continuas al ritmo de la inflación y de una negociación paritaria que incluyó una cláusula de revisión en el mes de noviembre pasado, ya que la incertidumbre en materia inflacionaria estuvo presente durante toda la negociación”, inició.

Al respecto, agregó que “teníamos que ser responsables con nuestros recursos, pero también con el bolsillo del trabajador municipal que día a día pierde poder adquisitivo. De esta forma y producto de este arduo trabajo se cerró la paritaria con un aumento acumulado del 100,6%, superando a la inflación y logrando una recomposición salarial”.

Por último, el intendente expresó que "por esta senda, la del diálogo entre lo público y privado, continuaremos en los próximos años".

"Porque no necesitamos confrontación, necesitamos diálogo. No necesitamos problemas, necesitamos soluciones. No necesitamos egos, necesitamos trabajo en equipo. No necesitamos odios ni rencores, necesitamos paz y trabajo. No hay Olavarriense que no desee crecer, como no hay argentino que no desee progresar. Para algunos, los caminos son diferentes, para mí y para mi equipo, el único camino es el de la educación, el trabajo, el respeto y los valores”, finalizó.