El intendente de Pergamino Javier Martínez encabezó la apertura de sesiones del Concejo Deliberante donde reflexionó acerca del gasto del Estado y lo que significa el aumento de retenciones al agro.

En ese marco hizo mención a un estudio realizado por la Sociedad Rural de Pergamino, donde queda de manifiesto que el equivalente de retenciones al agro representa más de 4.000 millones de pesos; prácticamente dos presupuestos municipales.

"Solamente con la mitad de ese dinero, podríamos brindarles a nuestros vecinos la totalidad de servicios municipales. Eso habla de la ineficiencia manifiesta del Estado Central en la administración de los fondos de los vecinos de Pergamino. Cuando decimos administración central, hablamos de Nación y Provincia. La ineficiencia en la distribución de los recursos del Estado en general, está llegando al ocaso", dijo.

Y agregó: "Con una presión sobre el privado en términos impositivos que amplifica el problema que supuestamente el Estado quiere resolver. Porque el problema del empleo es que, sin empresas, no hay empleo".

En esa línea, Martínez definió a los pergaminenses como "personas que están acostumbradas al trabajo, porque en Pergamino se crea empleo, porque tiene polo confeccionista y porque se marca el camino desde la tecnología agropecuaria". "Pero no alcanza. Necesitamos previsibilidad política y económica. Ya hemos escuchado incluso a algunos intendentes oficialistas decir que dejarán servicios como el SAME porque no lo pueden sostener. Nosotros nos seguiremos haciendo cargo con recursos de los pergaminenses", aseguró.

En ese momento pidió a los concejales, y en especial a los de la oposición, que hagan el esfuerzo de hacer las gestiones necesarias ante sus partidos políticos "para que nuestra comunidad obtenga en tiempo y forma el resultante de gestiones anteriores". "Se vienen años de discusiones políticas con fundamento, estadísticas y visiones distintas sobre determinados temas. Pero nuestros vecinos en su gran mayoría ya no dudan sobre la lógica presupuestaria, el tamaño del estado, la calidad de los servicios públicos o la necesidad de enseñarle a la gente a pescar y no regalar pescados", enfatizó.

Martínez también destacó los cambios generados en el municipio como la modernización del Estado; el desarrollo de la ciudad trabajando con empresas privadas en el Polo de Innovación Tecnológica; la creación del Centro de Monitoreo y la ampliación de la red de cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad; la llegada del SAME a Pergamino; y la generación de nuevos “Puntos Clickeados”, como espacios de oficios digitales para inspirar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social a que logren oportunidades laborales a través de la tecnología.

En materia de inclusión el Intendente también destacó la creación de la Escuela de Deporte Adaptado y adelantó que este año se realizará el Primer Congreso Nacional del Deporte Adaptado, actividad que contará con la presencia de especialistas de todo el país.

Otro de los temas resaltados durante su discurso fueron las obras de infraestructura social llevadas a cabo en los 4 años anteriores; motivo por el cual el municipio se propuso alcanzar una cobertura total de servicios de agua y cloacas en la zona urbana. Para el 2020, Martínez prometió continuar y finalizar la obra del centro Cultural Bellas Artes que cuenta con 2.500 m2 de superficie total.