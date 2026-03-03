El intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar, abrió el 52° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que ratificó la política de baja de tasas y prometió no avanzar con nuevos tributos en el distrito.

“Quiero reafirmar mi compromiso de seguir la línea de baja de tasas y simplificación de trámites que viene impulsando Diego Valenzuela desde hace tiempo”, aseguró el jefe comunal. Y remarcó: “Menos impuestos, más trabajo es uno de los pilares de nuestra gestión que nos permitió ser un faro en toda la Provincia y en el país”.

En ese sentido, fue categórico: “Tienen mi compromiso de que las habilitaciones van a seguir siendo gratuitas, de que no vamos a poner la Tasa Vial y de que no vamos a subir la TISH ni ninguna otra tasa que ponga trabas al empleo”.

Durante el inicio de su mensaje, Aybar pidió un aplauso para Matías Di Paolo, el bombero fallecido en un accidente en la Ruta 4, en Morón, mientras combatía un incendio en pastizales. “También quiero agradecer el acompañamiento de los Héroes de Malvinas”, expresó.

En materia de obras, el intendente destacó la construcción de dos túneles en el distrito y sostuvo que “eso es producto de una administración ordenada y eficiente”. Además, valoró el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) Municipal, al que definió como “una herramienta orientada a acompañar proyectos que generen empleo y desarrollo territorial”. Según se informó, ya son 37 las empresas adheridas o en proceso de adhesión para acceder a estabilidad tributaria por 30 años.

En el tramo final, Aybar se refirió a la educación y afirmó: “Daré lo mejor para el bien de los vecinos de Tres de Febrero, que realmente podamos mirar hacia adelante, con grandeza y entrega, para que juntos podamos construir un mejor futuro para nosotros, nuestras familias y toda la comunidad”.