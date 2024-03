En medio de un clima político cargado de tensiones y expectativas ante el próximo discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, el diputado Florencio Randazzo hizo eco de un llamado a la colaboración y al debate constructivo en pos del bienestar de Argentina.

"Nosotros hemos sido claros, estamos dispuestos a ayudar al presidente. En todo aquello que sirva para mejorar los problemas que tiene Argentina. Somos conscientes de que seguramente hay temas de materia económica que tiene que corregir, pero no es menos cierto que hay muchos argentinos que la están pasando mal", expresó el diputado Randazzo.

Apertura de sesiones: habla Florencio Randazzo



"Estamos dispuesto a ayudar al Presidente en todo aquello que sirva para la Argentina".



Al abordar la situación de las empresas, Randazzo destacó la importancia de que estas funcionen adecuadamente, más allá de su naturaleza pública o privada. "Cada una es particular, funcionan de distinta manera no se trata de si es privado o público, si es estado o no es estado, se trata de que las cosas funcionen", afirmó el diputado.

En relación con la posibilidad de debatir la ley de bases en el Congreso, el político dejó abierta la puerta al diálogo y la negociación. "No sé, pero en la ley ómnibus también hay cosas interesantes, que estamos dispuestos a discutir. Por ejemplo, la reforma laboral, que permita que millones de argentinos tengan un trabajo formal. Aporte a una obra social, que tengan un derecho provisional, se pueden tratar desde el respeto, aún pensando diferente", concluyó Randazzo.