En una extensa y maratónica sesión que se extendió por más de ocho horas, el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López aprobó este jueves el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el ejercicio 2026 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva, brindándole al Ejecutivo las herramientas esenciales para administrar el distrito.

Ads

La denominada "Ley de Leyes" prevé un gasto total cercano a los 362 mil millones de pesos, con una fuerte orientación hacia áreas sociales. El presupuesto fue ratificado con 16 votos afirmativos de Juntos por el Cambio, enfrentando 7 votos negativos. La oposición estuvo unificada por los seis concejales de Unión por la Patria, a los que se sumó el jefe de la bancada libertaria, Luis Palomino, en una disidencia marcada con su compañera de bloque.

80% para lo social: La defensa de la gestión

La miembro informante del oficialismo, la Concejal Mariana Colela, fue la encargada de defender el proyecto, destacando que el 80% del gasto total estará destinado a áreas sociales como Salud, Seguridad, Educación y Asistencia Social.

Ads

En detalle, la Secretaría de Salud representa el 28.24% del presupuesto, con un enfoque en la jerarquización del personal, especialmente la carrera médico-hospitalaria, docentes y enfermería.

Respecto a Seguridad, Colela subrayó el "orgullo que sentimos los vecinos" por la nueva Estación de Control Urbano (ECU), una de las mejores del país, destacando no solo su tecnología de punta, sino también el confort para los trabajadores que prestan servicio 24 horas.

Para 2026, el Ejecutivo planifica la aplicación de la Etapa 2 del Anillo Digital, la instalación de nuevas cámaras en patrullas y la adquisición de 25 unidades de móviles policiales. Además, se anunció una diplomatura en videovigilancia producto de un convenio con el Instituto Universitario de Seguridad de Cádiz para capacitar al personal.

Ads

Posteriormente, el presidente del bloque oficialista, Concejal José Jaime, defendió la política económica: “Aquí hablamos de la forma de recaudar para poder sustentar otros presupuestos. Presupuestos que tienen una mirada ingeniosa, una visión del futuro. Y son presupuestos que a lo largo de los años fueron transformando a Vicente López.”

La crítica conceptual y la "vergüenza" en el recinto

La discusión escaló con la intervención del Concejal Lucas Boyanovski (Unión por la Patria), quien centró su discurso en una crítica profunda a la dinámica política del cuerpo y la gestión.

Boyanovski pidió "cortar un poquito con los slogan" y la retórica electoral, instando a los concejales a salir de su rol preestablecido. En una de las frases más resonantes de la jornada, confesó su malestar con la confrontación:

Ads

"La verdad estar acá me cuesta un montón. Muchas veces me da vergüenza. Muchas veces me da vergüenza por lo que pasa acá. Lo sigo haciendo por el respeto que tengo a las personas que pusieron la boletita con mi nombre."

El edil cuestionó la falta de debate sustancial sobre los problemas reales: "Si en algún momento uno no sale de su lugarcito, de su lugarcito chiquilín, de cuál es mi lugarcito de poder en esta historia así chiquita, si uno no sale de eso, es muy difícil aportar algo." Boyanovski también señaló la necesidad de declarar la emergencia en Salud y Educación, indicando que el problema de esta última no es edilicio, sino “conceptual, es el artefacto maldito del siglo XXI, el smartphone”.

El cruce con Jaime

En respuesta a la oposición, el Concejal José Jaime reafirmó la solidez de la gestión:

"La gente sabe que nosotros lo que decimos que vamos a hacerlo lo hacemos. No tienen dudas porque no fallamos, no le fallamos a la gente."

Jaime ironizó sobre el voto opositor, dando a entender que la gestión es tan exitosa que criticarla resulta una postura forzada: “Entiendo muchísimo, los entiendo un montón, entiendo la dificultad de tener que votar este presupuesto porque es muy difícil tener que votar en contra de este presupuesto”.

Debates clave: tierras públicas y amnistía de construcciones

Además del presupuesto, la sesión abordó dos expedientes centrales:

1. Convenio con escuelas Lincoln

La oposición se manifestó unánimemente en contra del convenio de concesión de uso exclusivo de tierras públicas a la Asociación Escuelas Lincoln.

La Concejal Malena Cholakián (Unión por la Patria) expresó: "Políticamente no estamos de acuerdo con ceder el uso, hacer una concesión de uso exclusivo de una tierra pública a una entidad privada."

Cholakian cuestionó la baja y "arbitraria" contraprestación económica, el potencial daño ambiental de la construcción del campo de deportes y la pérdida de uso del espacio para los vecinos. El oficialismo (Concejal Menéndez) defendió la iniciativa destacando la contraprestación comprometida de 4.5 millones de dólares por parte de la asociación, parte de los cuales ya se destinaron al Centro Recreativo de Adultos Mayores.

2. Programa de regularización de viviendas

El Concejal Oscar Ponce (MID, bloque oficialista) impulsó y defendió la amnistía de construcciones, señalando que el objetivo es "hacer la vida más fácil a nuestros vecinos" y "reintegrar su derecho de propiedad" a quienes tienen construcciones sin regularizar.

El proyecto fue aprobado con un voto en contra del libertario Palomino.

No obstante, la oposición cuestionó duramente el espíritu del proyecto, sugiriendo que beneficia principalmente al negocio inmobiliario. El Concejal Boyanovski advirtió que lo que se debe evitar es "que para esconder un elefante, hagas pasar una manada de elefantes," en referencia a la preocupación por la modificación y densificación de los barrios.

Ordenanza Fiscal e Impositiva

La ordenanza fiscal tuvo un apoyo más amplio, sumando 33 votos (con los Mayores Contribuyentes) contra 12 negativos. Se destacó la eliminación de algunas tasas y el compromiso de no crear nuevas a diferencia de otros distritos. Un punto sobresaliente fue la decisión de cobrar cursos, talleres y actividades a no residentes, eximiendo de ese pago a los vecinos del municipio.

Los puntos de conflicto fueron la delegación de facultades al Ejecutivo y el aumento del 30% para las tasas de poda y extracción de raíces, así como las tasas del Cementerio, aspectos que fueron señalados como recurrentes en los cuestionamientos de los disidentes.