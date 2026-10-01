La tercera semana de agosto podría convertirse en la Semana Provincial de la Concientización de la Ciber Ludopatía Juvenil, a partir de un proyecto de ley que recibió el visto bueno por unanimidad en una comisión del Senado bonaerense.

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La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, fue respaldada por la Comisión de Prevención de las Adicciones durante una reunión realizada en el Salón Antonio Cafiero. El proyecto fue presentado por la diputada de Unión por la Patria María Noelia Saavedra.

🏛️ Prevención de las Adicciones: avanzó un proyecto sobre ciber ludopatía juvenil



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La propuesta busca establecer una fecha específica para desarrollar acciones de concientización y prevención frente a las apuestas y los juegos de azar en entornos digitales, con especial atención en jóvenes.

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El proyecto plantea que durante esa semana puedan realizarse actividades destinadas a visibilizar los riesgos asociados a la ciber ludopatía juvenil y promover herramientas de prevención.

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Durante la reunión también fue aprobado un proyecto de declaración que declara de interés legislativo el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), que se conmemora cada 9 de septiembre. La iniciativa había sido presentada por el senador Marcelo Leguizamón Brown, de Hechos.

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El TEAF comprende un conjunto de afecciones que pueden afectar el desarrollo del feto como consecuencia de la exposición al alcohol durante el embarazo.

Por otra parte, quedaron en estudio dos proyectos de declaración vinculados con el Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo.

Ambas iniciativas hacen referencia específicamente a la conmemoración de 2025. Por ese motivo, la comisión analizará la posibilidad de reformularlas para que contemplen la fecha de manera anual y puedan avanzar eventualmente de forma conjunta.