La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha en La Plata un programa para desendeudar a jubilados y otorgarles la exención del Impuesto Inmobiliario a quienes cumplan con los requisitos establecidos por ley.

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El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida apunta a “llevar un alivio, aunque sea mínimo, en un contexto muy complejo”.

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Según detalló, el beneficio alcanza a jubilados que perciban ingresos menores a dos jubilaciones mínimas, tengan una única propiedad con valuación fiscal inferior a los 6 millones de pesos y no sean contribuyentes de Ingresos Brutos.

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Girard indicó que, tras un cruce de datos con el IPS, detectaron que cerca de 17 mil jubilados bonaerenses reúnen las condiciones para acceder a la exención, aunque nunca realizaron el trámite. Además, ese grupo acumula deudas por alrededor de 1.000 millones de pesos.

“Tomamos la decisión de avanzar con un operativo conjunto con los gobiernos locales”, señaló el funcionario sobre la iniciativa que comenzará en la capital bonaerense.

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En ese marco, ARBA realizará operativos territoriales para contactar a los jubilados y facilitar el acceso al beneficio. “Vamos a ir a buscar puerta a puerta a los jubilados para darles la exención y borrar las deudas anteriores”, afirmó Girard.

Además, adelantó que habrá un trabajo conjunto con el intendente platense, Julio Alak, para realizar jornadas de atención masiva.

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El titular de ARBA también remarcó que el organismo no cuenta con las bases de datos de ANSES, las cuales fueron solicitadas al Gobierno nacional, por lo que estiman que podrían existir más jubilados en condiciones de acceder al beneficio.

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Por último, sostuvo que “los jubilados la están pasando bastante mal como para que ARBA lleve adelante gestiones de cobranza con apremios” y reiteró que el objetivo es brindar asistencia en un contexto económico difícil.