La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha el próximo 26 de octubre un plan de pagos excepcional con descuentos de hasta el 40% para contribuyentes que necesiten regularizar deudas impositivas antes de fin de año. La medida apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y permitir el acceso a las bonificaciones previstas para 2027.

Ads

El régimen contempla distintas opciones de pago y establece mayores descuentos para quienes adhieran durante las primeras semanas y cancelen la deuda al contado. La regularización alcanzará a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la iniciativa busca ofrecer una alternativa para que los contribuyentes puedan ponerse al día antes de que entre en vigencia el esquema de beneficios del próximo año.

Ads

“El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”, sostuvo el funcionario.

Qué descuentos ofrece ARBA y cuáles son las fechas

Las bonificaciones serán escalonadas y variarán según el momento en que se formalice la adhesión y la cantidad de cuotas elegidas.

Ads

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas.

40% de descuento para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas. Del 14 al 27 de noviembre: 35% de descuento al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

35% de descuento al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

30% de descuento al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. Del 12 al 31 de diciembre: 30% de descuento para quienes cancelen la deuda al contado.

Las bonificaciones tendrán como límite el monto del capital adeudado.

Qué deudas se pueden regularizar

El plan permitirá incluir obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso cuando se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

También podrán incorporarse deudas vencidas o devengadas durante 2026, con excepción de las correspondientes al Impuesto de Sellos.

Ads

Quienes necesiten financiar sus obligaciones en un plazo más extenso podrán recurrir a los planes de pago habituales de ARBA, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas. Sin embargo, el régimen excepcional concentrará las bonificaciones más altas en las primeras etapas del cronograma.

Cómo adherirse al plan de pagos

La adhesión será online a través del sitio oficial de ARBA, desde el 26 de octubre. Los contribuyentes podrán ingresar a www.arba.gov.ar, seleccionar el impuesto correspondiente, consultar la deuda y formalizar el plan de pagos.

La regularización cobra especial importancia de cara a 2027, ya que no registrar deudas con el fisco provincial será una condición para acceder a las bonificaciones y los descuentos impositivos del próximo año.