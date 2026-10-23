La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó el nuevo plan especial de pagos que ofrecerá descuentos de hasta el 40% para regularizar deudas impositivas. La medida comenzará a regir el lunes 26 de octubre y busca facilitar que familias, comercios y empresas se pongan al día antes de fin de año y puedan acceder a los beneficios fiscales previstos para 2027.

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El director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, explicó que la iniciativa apunta a ofrecer una oportunidad para normalizar la situación tributaria antes del próximo período fiscal. “Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana”, sostuvo.

Desde ARBA señalaron que no registrar deudas con el fisco provincial será una condición indispensable para acceder a las bonificaciones impositivas de 2027. Además, los mayores beneficios estarán destinados a quienes hayan cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma durante los últimos años.

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“El año que viene vamos a fortalecer el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo, la responsabilidad fiscal y el compromiso de quienes cumplen con sus obligaciones”, agregó Girard.

El régimen alcanzará a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Podrán incluirse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización. También se admitirán deudas correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos.

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Una de las particularidades del plan es que permitirá incorporar saldos de planes de pago caducos. En esos casos, el importe bonificado no podrá ser inferior al monto consolidado original y se recalculará desde el vencimiento de la obligación, con los intereses correspondientes y la deducción de los pagos ya realizados.

Qué descuentos ofrece ARBA y cuáles son las fechas

Las bonificaciones serán escalonadas y dependerán de la fecha de adhesión y de la modalidad de pago. Los mayores descuentos estarán disponibles durante las primeras semanas del régimen.

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas.

40% de descuento para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas. Del 14 al 27 de noviembre: 35% de descuento al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

35% de descuento al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

30% de descuento al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. Del 12 al 31 de diciembre: 30% de descuento para quienes cancelen la deuda al contado.

En todos los casos, las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado.

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Quienes necesiten plazos más extensos podrán recurrir a los planes de pago habituales de ARBA, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas, aunque con condiciones diferentes a las del régimen especial.

Cómo adherirse al plan de pagos

La adhesión será online desde el lunes 26 de octubre, a través del sitio oficial de ARBA (web.arba.gov.ar). Los contribuyentes podrán consultar sus obligaciones pendientes y gestionar la regularización mediante los canales digitales del organismo.

La iniciativa forma parte de la estrategia de recaudación bonaerense para facilitar el cumplimiento tributario y ampliar el acceso a las bonificaciones previstas para 2027, que priorizarán a quienes mantengan sus impuestos al día.