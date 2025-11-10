La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) extendió hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, que originalmente operaba el 12 de noviembre.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio del 10% de descuento por adhesión al débito automático.

Desde el organismo explicaron que la prórroga responde a “razones operativas” y busca asegurar el correcto proceso de liquidación y disponibilidad de los medios de pago. “El objetivo es que todas las personas contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma”, señalaron desde ARBA.

El beneficio se conservará para quienes no registren deudas, estén adheridos al débito automático y decidan abonar la última cuota del año.

Opciones de pago y nueva fecha para embarcaciones

El impuesto puede abonarse desde la web oficial www.arba.gov.ar, con tarjeta de crédito, cajeros automáticos o Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico o disponible en la agenda de pagos de la aplicación.

También está habilitado el pago presencial en bancos y centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Por otra parte, ARBA modificó el vencimiento de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, que pasa del 13 de noviembre al 11 de diciembre de 2025.

Cómo adherirse al débito automático y acceder al beneficio

Las personas contribuyentes pueden adherir sus impuestos al débito automático desde una cuenta bancaria o con tarjeta de crédito, modalidad disponible para todos los impuestos patrimoniales —excepto el Complementario, que solo admite débito en cuenta—.

El beneficio del 10% también se mantiene para quienes ya estén adheridos.

Para iniciar el trámite, se debe ingresar en www.arba.gov.ar, sección “Autogestión”, con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar la opción “Gestión de Débitos Automáticos”.

En caso de necesitar registrar o actualizar un CBU, puede hacerse desde el apartado “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”. Si se elige la adhesión con tarjeta de crédito, el débito se aplicará a partir del próximo vencimiento.