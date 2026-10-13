La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este martes 13 de octubre vence la última cuota del año del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, que se puede abonar con un descuento de hasta el 10%.

Ads

La bonificación está disponible para quienes estén al día con el impuesto y paguen en término, independientemente del medio de pago elegido.

Para cumplir con el vencimiento, los contribuyentes pueden ingresar al sitio oficial de ARBA, en la sección “Pagá tus impuestos”. Allí es posible abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

Ads

Otra alternativa es pagar mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR incluido en el correo electrónico enviado por la Agencia. Esta opción estará disponible hasta la fecha de vencimiento.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos. En este último caso, es necesario descargar previamente la boleta desde la página web de ARBA.

Ads