“Para una organización que le dio tanto como es el PRO, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta, yo casi me mato yendo a militarla… entonces ahí es donde pienso que hay algo no solo de desagradecimiento, hay algo como de ingratitud que no me gusta”, aseveró Martín Yeza en declaraciones televisivas.

Y añadió que si la tuviera enfrente le diría: “Pato, dejate de joder”.

“Hagamos las cosas normales, no hace falta hacer eso. Sos una buena Ministra de Seguridad, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que al Gobierno le vaya bien”, agregó el legislador.