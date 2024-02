En medio de la agitada arena política de San Martín, una desafortunada frase proferida por el concejal Andrés Petrillo, perteneciente a Juntos por el Cambio (JxC), desencadenó una inesperada polémica en las redes sociales. El edil etiquetó a Santiago López Medrano, ex precandidato a intendente de San Martín por su propio partido, como "gordito perdedor", desatando una serie de respuestas críticas por parte de otros dirigentes políticos.

La controversia surgió en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), cuando Petrillo respondió a un tuit del periodista Ezequiel Spildman, quien había compartido declaraciones de López Medrano. "Gordito perdedor, llámate a silencio. Vos sos socio de los que gobiernan San Martín desde hace 12 años. No tenes autoridad moral", expresó Petrillo en su mensaje.

Gordito perdedor , llámate a silencio . Vos sos socio de los que gobiernan San Martin hace 12 años . No tenes autoridad moral. — Andres Petrillo (@AndresPetrillo) February 25, 2024

La réplica no se hizo esperar. El concejal Ramiro Alonso López arremetió contra Petrillo, acusándolo de egoísta y desubicado, y recordando su pasado como secretario de Obras Públicas en la gestión de Ricardo Ivoskus, vinculándolo con figuras políticas como De Vido y López. "¿Fuiste radical, kirchnerista, del Pro… y ahora qué?", cuestionó el edil.

Alguna vez me dijeron… dos palabritas menos te evitan el papelón… Andres, recapacita. Además deberías ser un poco más amigable con el cuerpo de las otras personas! #bodypositive

A veces menos es más! — César Angel Torres (@cesartorresok) February 26, 2024

César Torres, dirigente político cercano a Jorge Macri, también se sumó a las críticas, instando a Petrillo a reflexionar sobre sus palabras y a adoptar una actitud más amigable hacia los demás. "Alguna vez me dijeron… dos palabritas menos te evitan el papelón… Andrés, recapacitá. Además deberías ser un poco más amigable con el cuerpo de las otras personas! #bodypositive. A veces menos es más!", señaló Torres.

Otra figura política que se pronunció fue Germán Pavone, de Tercera Posición, quien advirtió a Petrillo que no estaba actuando de la manera adecuada. “Andrés, no es por ahí”, respondió el dirigente de San Martín al ofensivo tuit. La polémica llega en un momento de tensiones políticas en San Martín, donde Petrillo intentó sin éxito ser candidato a intendente en 2023, pero no contó con el respaldo de Juntos por el Cambio en su postulación.