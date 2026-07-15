A partir de las 16:00 de este miércoles, la Selección Argentina chocará ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 en un clásico de todos los tiempos. El ganador del cotejo jugará la final del mundo ante España el próximo 19 de julio.

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El partido con mayor carga histórica de la Copa se disputará en Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan repetir la hazaña de Qatar. Para sumarle condimentos a este duelo, la Albiceleste volverá a lucir su mítica camiseta azul alternativa, reviviendo los históricos duelos de México 1986 y Francia 1998.

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El encuentro será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath y se podrá ver a través de Telefe, TV Pública, Tyc Sports, DSports y ESPN vía Disney+.

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