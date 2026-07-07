Los principales centros y plazas de ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires se llenaron de hinchas para celebrar el pase de Argentina a cuartos de final.

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Tras la emocionante victoria por 3 a 2 frente a Egipto, una multitud salió a las calles para festejar la clasificación argentina.

Mar del Plata

Desde arriba, la celebración de miles de marplatenses. pic.twitter.com/nil18lNVH0 — ahoramardelplata (@ahoramdp) July 7, 2026

Bolívar

📸 German Schneider (Presente Noticias)

Junín

Tandil

Foto: www.eldiariodetandil.com

San Francisco Solano, Quilmes

⚽ SOLANO COLMÓ LAS CALLES



🇦🇷 La avenida 844 en Solano se llenó de hinchas solanenses que celebraron la victoria argentina ante Egipto. pic.twitter.com/h4l1fL3DwT — Perspectiva Sur (@perspectivasur) July 7, 2026

Norberto de la Riestra (25 de Mayo)

Foto: Gonzalo Guidobaldi

Malvinas Argentinas

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