Argentina a cuartos de final: Los vecinos salieron a festejar el triunfo y la clasificación por toda la Provincia
Tras la sufrida victoria de la selección nacional por 3-2 a Egipto, vecinos de diferentes puntos salieron a las calles. El próximo partido será el sábado a las 22.
Los principales centros y plazas de ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires se llenaron de hinchas para celebrar el pase de Argentina a cuartos de final.
Tras la emocionante victoria por 3 a 2 frente a Egipto, una multitud salió a las calles para festejar la clasificación argentina.
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