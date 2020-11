Los recuerdos de los bonaerenses, salvo la asociación con Malvinas, no salieron del terreno deportivo. Rememoraron los mundiales o jerarquizaron a Maradona como el mejor jugador de todos. Solo uno lo comparó con Messi pero, en general, los mensajes fueron de agradecimiento por lo dejado en cada uno de ellos.

Dentro de las excepciones, LaNoticia1.com recibió tres mensajes negativos hacia Maradona: “Muchos argentinos murieron este año”, minimizando la partida de Diego Armando. Otro afirmó “no es Dios” en respuesta implicita a esa comparación extendida sobre el jugador de futbol y un tercero, discutió la magnitud del hecho, “Argentina toda no lo llora somos personas no aniñados detrás de la pelota”.

La catarata de agradecimientos:

Maradona, los mundiales y el futbol:

Me trae recuerdos del 86...del 90...y los mejores recuerdos de mi madre y de mi escuela en 7mo grado...allá por el 94.

Gracias por todas las alegrías que nos diste futbolísticamente, gracias Diego...

Solo le diría muchas gracias Dios del futbol

Inolvidable GENIO de la pelota. Ya organizarás partidos en el más allá luciendo la albiceleste que tanto amaste. La eternidad es tuya. GRACIAS POR SIEMPRE

Eternamente estoy agradecido por lo que hiciste con la selección argentina que descanses en paz Diego

Soy un hincha de River y el ídolo que Marco mi vidas fue el Diego el más grande me hizo llorar de alegría en el 86 y en el 90 eternamente agradeció porque sos la bandera Argentina

Gracias eternas Diego!! Descansa en paz compañero. Amén

Maradona, Malvinas y la Argentinidad:

Para decir: Eternamente agradecida por haber puesto en alto a nuestro país, por honrar a los soldados de Malvinas en cada partido. Los tuviste presente, por jugar en la cancha y porque nunca te peso la 10, menos la celeste y blanca.

Nos trajiste la copa del mundo. Podrás tener menos títulos que Messi con la diferencia que a este si le pesa la 10 de la celeste y blanca, no honra al país ni a los colores como lo hiciste vos.

Recuerdo que me levantaba a la 5 de la mañana en el 79. Recuerdo una guerra y el Diego nos dio un alivio con dos goles. La copa fue una anécdota. Recuerdo sus lágrimas en Italia. Tal vez fue un quijote contra los molinos y nadie lo acompaño. Eso fue. Quererlo u odiarlo. Jamás indiferencia.

Ya el fútbol no es fútbol.. Me impacto la noticia de diego, como pudo pasar, jamás me olvidare de ti mostró, encarando dejando ingleses en el camino, haciendo un gol con la mano la verdad un genio, que descanse en paz, gracia por tanto mago, el fútbol te acompaña, ojala pudiera volver el tiempo atrás y verte de vuelta con la camiseta, agarrando la pelota y haciendo lío.. Te vamos extraña