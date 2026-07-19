La espera terminó. Después de un mes de emociones, remontadas inolvidables y partidos que ya quedaron grabados en la memoria colectiva, Argentina y España definirán este domingo al campeón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Selección buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo y seguir escribiendo una de las páginas más brillantes de la historia del fútbol argentino.

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Para el equipo de Lionel Scaloni no será una final más. La Albiceleste intentará convertirse en el primer bicampeón mundial desde Brasil 1958-1962, una marca que ningún seleccionado logró igualar en más de seis décadas. Además, disputará su segunda final consecutiva tras el título conseguido en Qatar 2022 y la séptima de su historia.

Del otro lado estará una España que vuelve a una definición mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010. El equipo de Luis de la Fuente llega con una identidad de juego consolidada, una de las defensas más sólidas del torneo y una generación de futbolistas que combina experiencia y juventud, con nombres como Rodri, Pedri, Dani Olmo y el fenómeno Lamine Yamal.

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Messi, frente a otra cita con la historia

Todas las finales tienen héroes potenciales, pero esta tiene uno que ya ocupa un lugar privilegiado entre los más grandes de todos los tiempos. Lionel Messi disputará su tercera final del mundo, algo que solamente había conseguido el brasileño Cafú.

El capitán argentino, de 39 años, afronta su sexto Mundial y vuelve a ser determinante. Con ocho goles en el torneo, lideró otra campaña inolvidable de la Scaloneta y tendrá la oportunidad de conquistar su segundo Mundial, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia.

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Enfrente aparecerá quien muchos consideran el heredero natural del trono: Lamine Yamal, la joya española de apenas 19 años. La imagen de Messi sosteniendo en brazos al pequeño Lamine durante una producción fotográfica hace casi dos décadas recorrió el mundo en los últimos días y terminó convirtiéndose en el símbolo perfecto de una final que enfrenta dos generaciones.

Una Scaloneta que convirtió los mano a mano en una especialidad

Si hay un dato que explica el presente de la Selección es su impresionante rendimiento en los partidos decisivos.

Desde que Scaloni asumió como entrenador, Argentina ganó 17 de los 18 cruces de eliminación directa o finales que disputó. La única derrota fue en la semifinal de la Copa América 2019 frente a Brasil. Desde entonces encadenó 16 victorias consecutivas en instancias decisivas.

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En este Mundial volvió a demostrar esa fortaleza.

Primero eliminó a Cabo Verde en el suplementario. Después protagonizó una remontada histórica frente a Egipto tras estar 0-2 abajo. Más tarde volvió a imponerse en tiempo extra ante Suiza y, en semifinales, dio vuelta el clásico contra Inglaterra para instalarse nuevamente en la final.

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Un duelo entre dos escuelas de buen fútbol

Más allá de las individualidades, la final también enfrentará a dos entrenadores que comparten una misma idea.

Lionel Scaloni y Luis de la Fuente privilegian el control de la pelota, la presión organizada y el protagonismo ofensivo. Ambos construyeron equipos que intentan dominar los partidos desde la posesión y llegan a la definición como los conjuntos que mejor interpretaron esa filosofía durante todo el campeonato.

El margen para las sorpresas parece mínimo. Argentina podría recuperar a Rodrigo De Paul para fortalecer el mediocampo, mientras que Scaloni también analiza variantes en el lateral derecho y mantiene la incógnita sobre la presencia de Lautaro Martínez desde el arranque.

Un historial que romperá el equilibrio

La paridad entre ambos seleccionados también se refleja en los antecedentes.

Argentina y España disputaron 14 partidos, con seis triunfos por lado y dos empates. El único cruce por una Copa del Mundo favorece a la Albiceleste: fue el 13 de julio de 1966, cuando venció 2-1 con un doblete de Luis Artime en el Mundial de Inglaterra.

Esta vez el escenario será completamente distinto. Por primera vez se enfrentarán para definir el título más importante del fútbol.

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Noventa minutos para otra página dorada

El MetLife Stadium volverá a recibir un partido que quedará en la historia. Allí Argentina buscará defender la corona obtenida en Qatar y alcanzar la cuarta estrella.

Será mucho más que una final. Puede ser el cierre soñado del recorrido mundialista de Lionel Messi, la consagración definitiva de una generación que ya marcó una época o el nacimiento de una nueva potencia encabezada por Lamine Yamal.

Lo único seguro es que, cuando el árbitro marque el inicio, comenzará un partido destinado a ocupar un lugar entre los grandes capítulos de la historia de los Mundiales. Para la Argentina, la ilusión es una sola: volver a levantar la Copa del Mundo y confirmar que la era de la Scaloneta ya pertenece para siempre a la historia grande del fútbol.