Argentina va por las semifinales del Mundial 2026: enfrenta a Suiza y Scaloni anticipó "un rival difícil"
La Selección jugará este sábado desde las 22.00 por los cuartos de final en Kansas City. El entrenador no confirmó la formación, aunque adelantó que podría repetir el equipo que venció a Egipto y destacó el nivel del conjunto suizo.
La Selección argentina buscará este sábado un lugar en las semifinales del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final. El encuentro se disputará desde las 22.00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y definirá al rival del ganador del cruce entre Inglaterra y Noruega.
En la previa del partido, el entrenador Lionel Scaloni evitó confirmar la formación titular, aunque dio indicios de que mantendría una base similar a la que consiguió la clasificación frente a Egipto.
"No hay rival fácil y para mí es un buen equipo, que compite con las mejores selecciones y siempre está, tiene tradición en los Mundiales, con jugadores de experiencia. Lo respetamos como a todos", afirmó el técnico durante la conferencia de prensa.
Además, señaló que "no sería descabellado" repetir el equipo que venció 3 a 2 a Egipto en los octavos de final, aunque dejó abierta la posibilidad de realizar alguna modificación.
Scaloni también destacó que el seleccionado argentino llega en un buen momento pese a algunos errores defensivos registrados durante el torneo. "Generamos un montón de situaciones", sostuvo, y remarcó la experiencia que adquirió el plantel tras la consagración en Qatar 2022.
En relación con Lionel Messi, el entrenador llevó tranquilidad al asegurar que el capitán se encuentra en óptimas condiciones físicas. "Cuando huele que puede crear peligro, es una máquina", expresó.
El ganador del duelo entre Argentina y Suiza avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del partido entre Inglaterra y Noruega, programado para este sábado desde las 18.
Todo lo que hay que saber del partido
- Hora: 22.00 (Argentina).
- Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City (Estados Unidos).
- Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
- VAR: Guillermo Pacheco.
TV y streaming
El encuentro podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y por las plataformas Disney+ y Paramount+.
Posibles formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión